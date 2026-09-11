De la Espriella desmonta la ‘paz total’ de Petro

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin este viernes, 11 de noviembre de 2026, a los diálogos y espacios de negociación de la política de ‘paz total’ impulsada por su antecesor, Gustavo Petro. La decisión cumple una de sus principales promesas de campaña y supone un cambio radical en la estrategia de seguridad del país, informó EFE.

“Se acabó la falsa paz”, escribió De la Espriella en X. El mandatario aseguró que durante su Gobierno los grupos armados no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad.

La medida afecta las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

También fueron cerrados espacios de conversación sociojurídica con grupos de Medellín, Quibdó y Buenaventura.

El proceso de desarme queda en suspenso

Uno de los casos más afectados es el de los Comandos de Frontera, vinculados a la CNEB. Durante el Gobierno de Petro, 99 integrantes se concentraron en junio en una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en Putumayo.

El espacio buscaba facilitar su tránsito hacia la vida civil. Sin embargo, De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026. El desmonte deberá concluir el 30 de septiembre.

El nuevo Gobierno considera que los procesos heredados no produjeron avances suficientes en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia, según EFE.

Mano dura contra las organizaciones armadas

De la Espriella llegó al poder con la promesa de aplicar una política más dura contra guerrillas, narcotraficantes y grupos criminales. Su Gobierno apuesta ahora por el sometimiento individual a la Justicia.

Las autoridades afirmaron que quienes abandonen las armas podrán acogerse a la Justicia. Quienes mantengan la violencia serán enfrentados por la Fuerza Pública.

La Administración también cuestionó el costo de los procesos de diálogo impulsados por Petro. Según sus cálculos, supusieron cerca de 7 000 millones de pesos, sin incluir otros gastos asociados.

El giro marca así el abandono de la ‘paz total’ y el regreso a una estrategia basada en la presión militar y judicial, detalló EFE.

Con información de EFE

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