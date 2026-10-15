Mantenimiento eléctrico llega cuando Mazar enfrenta más presión por déficit energético en Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El mantenimiento eléctrico previsto para este sábado 17 de octubre de 2026 aún no incluye detalles sobre horarios, centrales que serán intervenidas ni los trabajos específicos que se ejecutarán en la infraestructura energética del Ecuador. La medida fue anunciada por el Gobierno como una acción preventiva ante posibles incidentes asociados al fenómeno de El Niño.

El presidente Daniel Noboa señaló el 14 de octubre de 2026 que la intervención se realizará para preparar al sistema frente al aumento de eventualidades registradas en la red eléctrica.

Mantenimiento eléctrico busca prevenir fallas en la red

El objetivo del mantenimiento eléctrico es revisar y optimizar el funcionamiento de la infraestructura de generación o transmisión de energía.

Este tipo de trabajos permite verificar las condiciones operativas de los sistemas, identificar posibles necesidades de reemplazo de dispositivos o componentes y comprobar que la producción eléctrica se desarrolla en condiciones adecuadas. Según lo señalado por el Presidente, la medida responde a una estrategia de prevención frente a riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

La intervención se anuncia en medio de una reducción de caudales

El anuncio se produce en un contexto marcado por una menor disponibilidad de agua en el sistema hidroeléctrico.

La fecha elegida para el mantenimiento eléctrico coincide con una etapa en la que los caudales de las centrales hidroeléctricas se han reducido considerablemente. Además, el embalse de Mazar llegó a ubicarse a nueve metros de su nivel crítico.

⟫ https://t.co/raS6R5jB9U | 🪫 El embalse de Mazar sigue a la baja y se acerca al nivel crítico https://t.co/QgeYyfUJpf — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Esta situación ha generado interrogantes entre especialistas sobre el momento en que se realizará la intervención.

Expertos relacionan la medida con el estado de Mazar

El consultor energético Ricardo Buitrón indicó que “no es habitual que los mantenimientos se ejecuten durante períodos de crisis del sistema, sino cuando las condiciones operativas son normales”.

Para el especialista, la decisión anunciada por el Ejecutivo estaría relacionada con la necesidad de precautelar el embalse de Mazar. Según explicó, el estiaje se adelantó y el volumen disponible en esa central ha sido utilizado de forma sostenida, por lo que actualmente queda aproximadamente un 34% del volumen total del embalse.

Hidroeléctricas y termoeléctricas durante los trabajos

El ingeniero eléctrico Marcelo Cabrera estimó que el mantenimiento eléctrico podría concentrarse en las hidroeléctricas, mientras las termoeléctricas asumirían el suministro de energía durante las intervenciones.

Según su explicación, una de las áreas que podría requerir atención es la relacionada con las tuberías de las turbinas. Indicó que la disminución del nivel del embalse puede incrementar la presencia de sedimentos en los ríos, lo que podría ocasionar daños en las turbinas y en otros componentes asociados a la generación.

Persisten dudas sobre la planificación de la intervención

Los especialistas consideran que las medidas anunciadas podrían estar orientadas a reducir temporalmente el consumo de energía a través de cortes y aliviar la presión que enfrentan las centrales debido al estrés hídrico provocado por la falta de lluvias.

Sin embargo, la ausencia de información específica sobre el mantenimiento eléctrico, las centrales involucradas y el tipo de trabajos previstos mantiene abiertas varias interrogantes.

⟫ https://t.co/xQtVTikKW2 | 🔌 El secretario de la Administración Pública, José Neira, presentó un listado de clientes conectados al sistema eléctrico https://t.co/sKaDdQ4Gdo — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Además, los expertos plantean la necesidad de informar los lugares donde se ejecutarán las intervenciones y coordinar con autoridades de seguridad y gobiernos locales por los efectos que una medida de este tipo puede tener sobre servicios como movilidad, videovigilancia y gestión operativa.

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