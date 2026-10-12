Ecuador enfrenta restricciones eléctricas con Mazar cerca del límite

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El estiaje en Ecuador mantiene la atención sobre las reservas de agua que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas del país. El embalse de Mazar, que forma parte del complejo Paute Integral, registra una tendencia descendente desde septiembre. Este lunes 12 de octubre de 2026, una nueva medición permite conocer su situación, mientras el Gobierno incorpora fuentes adicionales de generación eléctrica y aplica restricciones al sector industrial.

Nivel del embalse de Mazar este lunes 12 de octubre

El embalse de Mazar llegó a una cota de 2 124,9 metros sobre el nivel del mar, según el registro de este lunes. La cifra representa una caída de 1,5 metros frente al domingo 11 de octubre.

El reservorio se encuentra a solo 9,9 metros de su nivel crítico de operación, establecido en 2 115 metros sobre el nivel del mar.

A comienzos de septiembre, el agua superaba los 2 146 metros. La diferencia respecto de la medición actual supera los 21 metros en aproximadamente seis semanas, aunque durante ese periodo también existieron recuperaciones temporales.

Mazar integra el complejo hidroeléctrico Paute Integral junto con Molino y Sopladora. La disponibilidad de agua en este sistema influye en la capacidad de regulación y generación de electricidad, especialmente durante los periodos de escasas lluvias.

Restricciones eléctricas para industrias de Ecuador desde el 12 de octubre

El Ministerio de Ambiente y Energía estableció desconexiones programadas tres días por semana para empresas de Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda.

Las restricciones entran en vigencia este lunes 12 de octubre, en medio de las semanas de mayor exigencia del sistema eléctrico nacional por el estiaje.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa descartó interrupciones del suministro eléctrico para los hogares durante una entrevista con Centro Digital, el pasado 5 de octubre.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”, afirmó el mandatario. Según explicó, el Ejecutivo cuenta con distintas fuentes de generación para cubrir el consumo residencial durante este periodo.

Gobierno reactiva 16 generadores de ATM para aportar electricidad

Este lunes, Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, anunció la puesta en funcionamiento de 16 generadores de la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM).

Los equipos entregan 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. El funcionario señaló que el objetivo es elevar ese aporte a 60 MW, aunque no precisó cuándo ocurrirá el incremento.

Los generadores pertenecen al proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, que debía incorporar 90 MW en enero de 2025. Sin embargo, la central no entró en operación dentro del plazo contractual.

Según Neira, ATM recibió más de 70 millones de dólares del Estado ecuatoriano. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) sostiene que la contratista entregó motores con desperfectos e incompatibilidades con la red eléctrica nacional.

La empresa pública también presentó una denuncia penal por supuesta delincuencia organizada y reportó un informe con indicios de responsabilidad penal por supuesto peculado, como parte de las acciones relacionadas con las supuestas irregularidades contractuales.

Neira indicó que la reactivación de los equipos busca recuperar la inversión que el Estado destinó al proyecto.

Otras fuentes de generación eléctrica previstas en Ecuador

El Gobierno también contempla la producción de otras centrales y la incorporación de infraestructura para cubrir la demanda nacional.

Noboa señaló que Toachi-Pilatón aporta más de 200 MW y que Baba genera cerca de 40 MW. A estas fuentes se suman dos barcazas contratadas y proyectos de generación privada.

El mandatario también mencionó la incorporación progresiva de 655 MW termoeléctricos adicionales hasta abril de 2027.

Entre los proyectos privados, destacó la autogeneración de Corporación Favorita, con más de 80 MW, y la capacidad de GPS Group, que según sus declaraciones alcanza 65 MW y podría llegar a 300 MW.

La evolución de las reservas de Mazar continuará como uno de los indicadores de la situación hidroeléctrica durante el estiaje. Las próximas mediciones permitirán conocer si el nivel del agua mantiene su descenso o registra una recuperación.

Embalse de Mazar; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este lunes 12 de octubre de 2026? El embalse de Mazar registra una cota de 2 124,9 metros sobre el nivel del mar. Contexto: La medición representa una disminución de 1,5 metros frente al domingo 11 de octubre. El reservorio mantiene una tendencia descendente desde septiembre, aunque registró recuperaciones temporales durante ese período. ❓ ¿Cuánto le falta al embalse de Mazar para llegar a su nivel crítico? Mazar se encuentra a 9,9 metros de su nivel crítico de operación, establecido en 2 115 metros sobre el nivel del mar. Contexto: A comienzos de septiembre, el embalse superaba los 2 146 metros. Desde entonces, la diferencia acumulada supera los 21 metros en aproximadamente seis semanas. ❓ ¿Por qué es importante el nivel del embalse de Mazar para Ecuador? Mazar forma parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral y sus reservas de agua influyen en la regulación y generación de electricidad. Contexto: El complejo también incluye las centrales Molino y Sopladora. La disponibilidad de agua adquiere importancia durante el estiaje, cuando disminuyen las lluvias y los aportes hídricos. ❓ ¿Qué restricciones eléctricas entran en vigencia en Ecuador desde el 12 de octubre? El Ministerio de Ambiente y Energía estableció desconexiones programadas tres días por semana para empresas industriales de Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje con demanda. Contexto: La medida comienza este lunes 12 de octubre de 2026, durante el período de estiaje. La información proporcionada no especifica los horarios de las desconexiones ni la duración de cada interrupción. ❓ ¿Habrá cortes de luz para los hogares de Ecuador durante el estiaje? El presidente Daniel Noboa descartó cortes de electricidad para los hogares durante una entrevista del 5 de octubre de 2026. Contexto: El mandatario afirmó que el Gobierno cuenta con distintas fuentes de generación para cubrir el consumo residencial. La información proporcionada no incluye un calendario de interrupciones para viviendas. ❓ ¿Cuánta electricidad aportan los generadores de ATM al sistema eléctrico ecuatoriano? Los 16 generadores de Austral Technical Management (ATM) entregan 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. Contexto: Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, anunció su puesta en funcionamiento el 12 de octubre. El objetivo es elevar el aporte a 60 MW, pero no existe una fecha definida para ese incremento. ❓ ¿Qué ocurrió con el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III? El proyecto debía incorporar 90 MW en enero de 2025, pero no entró en operación dentro del plazo contractual. Contexto: Según Julio Neira, ATM recibió más de 70 millones de dólares del Estado. CELEC sostiene que la contratista entregó motores con desperfectos e incompatibilidades con la red eléctrica nacional. ❓ ¿Qué investigaciones existen sobre el contrato de ATM en Ecuador? CELEC presentó una denuncia penal por supuesta delincuencia organizada y reportó un informe con indicios de responsabilidad penal por supuesto peculado. Contexto: Estas acciones forman parte de las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades contractuales del proyecto Esmeraldas III. La información disponible no establece responsabilidades penales definitivas. ❓ ¿Qué otras centrales aportan electricidad al sistema nacional durante el estiaje? Según el presidente Daniel Noboa, Toachi-Pilatón aporta más de 200 MW y Baba genera cerca de 40 MW. Contexto: El Gobierno también contempla dos barcazas contratadas y proyectos de generación privada. Además, prevé incorporar progresivamente 655 MW termoeléctricos adicionales hasta abril de 2027. ❓ ¿Qué papel cumple la generación privada en el abastecimiento eléctrico de Ecuador? El Gobierno considera proyectos privados de autogeneración como parte de las fuentes adicionales de electricidad. Contexto: Noboa mencionó que Corporación Favorita cuenta con más de 80 MW y que GPS Group alcanza 65 MW, con posibilidad de llegar a 300 MW, según sus declaraciones. ❓ ¿Qué puede ocurrir con el embalse de Mazar durante las próximas semanas? Las próximas mediciones permitirán determinar si el embalse continúa su descenso o registra una recuperación. Contexto: Al 12 de octubre, Mazar se encuentra a 9,9 metros de su nivel crítico. La información disponible no permite establecer una fecha en la que podría alcanzar ese nivel ni confirmar futuras interrupciones eléctricas por esta causa.



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