Central Mazar opera al 100 % tras finalizar trabajos de mejora

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) finalizó tres días antes de lo previsto el mantenimiento preventivo de la central hidroeléctrica Mazar. Esta unidad ya se encuentra integrada al Sistema Nacional Interconectado.

Culminación anticipada de labores técnicas

El Ministerio del Ambiente y Energía, junto con Celec EP, anunció la reincorporación total de la Unidad 2 de la Central Hidroeléctrica Mazar al sistema eléctrico nacional.

Los trabajos de mantenimiento integral, que tenían como fecha límite el 29 de julio, fueron concluidos el 26 de julio de 2026. Estos trabajos comenzaron el pasado 14 de julio, tal como se informó en este Medio en esa fecha.

Esta optimización en los tiempos de ejecución permite que el país cuente nuevamente con la capacidad operativa total de esta planta, crucial para la estabilidad del servicio eléctrico.

Labores especializadas en el corazón del sistema

La intervención técnica fue ejecutada por el personal de la Unidad de Negocio Celec SUR. Esto ocurrió tras cumplirse el ciclo de 8 000 horas de funcionamiento continuo de la unidad, que posee una potencia de 85 MW.

Las tareas abarcaron una inspección profunda que incluyó limpieza técnica, calibraciones precisas y pruebas funcionales de los sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos.

Además, el equipo técnico realizó el reemplazo de componentes estratégicos en la turbina, el generador y los transformadores, garantizando así la confiabilidad operativa a largo plazo.

Garantía de suministro ante la demanda nacional

Durante el periodo en que la unidad permaneció fuera de línea para sus ajustes, la Corporación Eléctrica aseguró que el abastecimiento de energía a escala nacional no sufrió interrupciones.

La operación coordinada de las unidades restantes y el respaldo de otras centrales de generación permitieron mantener el equilibrio del Sistema Nacional Interconectado.

Preparación técnica frente al fenómeno de El Niño

Estas acciones se inscriben en el plan anual de mantenimiento que la entidad desarrolla junto al Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Más allá de la rutina operativa, el Gobierno Nacional ha priorizado estos trabajos como parte de la estrategia técnica para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La preparación preventiva busca que la infraestructura nacional posea la resiliencia necesaria para gestionar los desafíos hídricos y operativos que puedan surgir en los próximos meses, asegurando un servicio eléctrico sólido para los ecuatorianos.

Mazar como reserva energética clave

La Central Hidroeléctrica Mazar es un componente estratégico del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, que aporta un total de 1 757 MW al país. La central en sí misma dispone de 170 MW, distribuidos en dos unidades de 85 MW cada una.

Su relevancia trasciende la generación, ya que alberga el embalse homónimo, actualmente constituido como la mayor reserva energética del Ecuador. Este reservorio es fundamental para la regulación del recurso hídrico, permitiendo una gestión más eficiente de la energía en momentos críticos de demanda o variabilidad climática.

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