Mantenimiento preventivo en Mazar garantiza energía en Ecuador

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) confirmó que, a partir de las 22:00 horas de este martes 14 de julio de 2026, iniciará un mantenimiento preventivo en la Unidad 2 de la Central Hidroeléctrica Mazar.

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Las autoridades aseguran que el suministro de energía para el país está garantizado durante este periodo y no se prevén interrupciones del servicio eléctrico.

Detalle de las operaciones técnicas

La intervención en la Unidad 2, con una potencia de 85 MW, responde a un cronograma técnico establecido tras alcanzar las 8 000 horas de operación.

Este procedimiento es fundamental para asegurar la confiabilidad, la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de los equipos de generación del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral.

La potencia de esta unidad representa aproximadamente el 4,8 % de la capacidad instalada del complejo, que cuenta con un total de 1 756 MW. Debido a esta proporción, la generación eléctrica nacional se mantendrá estable, apoyándose en la operación de las unidades restantes y en el respaldo de otras centrales que integran el Sistema Nacional Interconectado.

Alcance del mantenimiento preventivo

Los trabajos, que se extenderán hasta el 29 de julio de 2026, serán ejecutados por técnicos especializados de la Unidad de Negocio Celec Sur.

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El cronograma incluye una serie de actividades críticas para la salud operativa de la infraestructura:

Inspección y revisión: Evaluación integral de los componentes de generación.

Evaluación integral de los componentes de generación. Limpieza y calibración: Ajustes necesarios para optimizar el rendimiento.

Ajustes necesarios para optimizar el rendimiento. Mantenimiento electromecánico: Trabajos específicos en la turbina, el generador, los transformadores y otros componentes auxiliares de la unidad.

Este tipo de labores, que Celec EP realiza de manera permanente y planificada en sus instalaciones estratégicas, tiene como objetivo primordial asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica del Ecuador.