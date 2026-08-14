Mazar está cerca de su máximo, pero disminuyen las lluvias en Ecuador antes del estiaje

El embalse de Mazar, clave para la generación de electricidad en Ecuador, permanece cerca de su nivel máximo en agosto de 2026. Sin embargo, el caudal que ingresa al reservorio disminuyó mientras bajan las lluvias y se acerca el estiaje de las cuencas que abastecen a las principales hidroeléctricas del Ecuador.

El 14 de agosto, el caudal promedio de ingreso de la cuenca del Paute, que alimenta Mazar, fue de 71,63 metros cúbicos por segundo. En el mismo período de 2025 alcanzó 112,88 metros cúbicos por segundo.

Mazar mantiene sus reservas en Ecuador

El embalse de Mazar alimenta al Complejo Hidroeléctrico Paute, integrado por Mazar, Paute-Molino y Sopladora. Las tres centrales tienen una capacidad instalada conjunta de 1 756 megavatios y constituyen uno de los principales bloques de generación hidroeléctrica del país.

Pese a la disminución del caudal, la situación es distinta a la registrada en 2024, cuando Ecuador atravesó una crisis eléctrica con cortes de hasta 14 horas. El caudal promedio de los primeros 14 días de agosto de 2026 supera en más del doble al observado en el mismo período de ese año.

El embalse está cerca de su nivel máximo

Este 14 de agosto, Mazar registró una cota de 2 151,26 metros sobre el nivel del mar, apenas 1,74 metros por debajo de su máximo de 2 153 metros.

El reservorio almacena alrededor de 380 millones de metros cúbicos de agua. Aproximadamente 300 millones corresponden al volumen útil para la operación hidroeléctrica.

Mantener esas reservas cobra importancia antes del estiaje hidrológico de las cuencas del sur y la vertiente amazónica, que históricamente se presenta entre octubre y marzo.

Mazar recuperó toda su capacidad operativa

Como publicó EL COMERCIO el 27 de julio de 2026, Celec concluyó el mantenimiento preventivo de la Unidad 2 de Mazar y la central recuperó sus dos unidades de generación, con una capacidad total de 170 megavatios.

La disponibilidad de las unidades coincide con la necesidad de preservar agua antes de los meses de menores caudales.

Ecuador importa electricidad desde Colombia

Ecuador retomó las importaciones de electricidad desde Colombia el 5 de agosto. La capacidad máxima de intercambio alcanza alrededor de 450 megavatios de potencia.

El primer día, Ecuador recibió una potencia promedio de 288 megavatios y posteriormente llegó a 365 megavatios. El 11 de agosto se registraron 152 megavatios y, hasta las 18:00 del 12 de agosto, el promedio alcanzó 180 megavatios.

Las importaciones permiten cubrir parte de la demanda sin recurrir exclusivamente al agua almacenada en los embalses. La evolución de las lluvias y los caudales durante agosto y septiembre marcará el nivel con el que Mazar llegará al comienzo del estiaje.

Preguntas frecuentes sobre el embalse de Mazar y el estiaje en Ecuador:

❓ ¿Cuál es el nivel actual del embalse de Mazar? Mazar permanece cerca de su nivel máximo.

A las 18:00 del 13 de agosto de 2026, el embalse registró una cota de 2 151,26 metros sobre el nivel del mar, apenas 1,62 metros por debajo de su máximo de 2 153 metros. ❓ ¿Están disminuyendo los caudales que ingresan a Mazar? Sí, los caudales son menores que en 2025 y que el promedio histórico.

Entre el 1 y el 11 de agosto de 2026 ingresaron en promedio 62,65 metros cúbicos por segundo. En igual período de 2025 fueron 112,88 metros cúbicos por segundo, mientras el promedio histórico de agosto ronda los 96 metros cúbicos por segundo. ❓ ¿Cuánta agua tiene almacenada actualmente Mazar? Alrededor de 380 millones de metros cúbicos.

Con una cota cercana a los 2 151 metros, el reservorio mantiene aproximadamente 380 millones de metros cúbicos de agua. De ese total, unos 300 millones corresponden al volumen útil para la generación hidroeléctrica. ❓ ¿Por qué es importante conservar el agua de Mazar antes del estiaje? Porque abastece a uno de los principales complejos hidroeléctricos de Ecuador.

Mazar alimenta al Complejo Hidroeléctrico Paute, integrado por Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que suma 1 756 megavatios de capacidad instalada. Mantener reservas permite disponer de agua durante el estiaje, cuando disminuyen los caudales que alimentan las hidroeléctricas. ❓ ¿La importación de electricidad desde Colombia ayuda a preservar Mazar? Sí, permite cubrir parte de la demanda con energía importada.

Ecuador retomó las importaciones desde Colombia el 5 de agosto. Al disponer de electricidad proveniente del país vecino, el sistema puede cubrir parte de la demanda sin depender exclusivamente del agua almacenada en los embalses. La evolución de las lluvias durante agosto y septiembre será clave para determinar con qué reservas llegará Mazar al estiaje.

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