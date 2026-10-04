El embalse de Mazar y caudal del río Paute mejoraron por lluvias en Cuenca

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Las lluvias registradas en Azuay aportaron al complejo hidroeléctrico Paute, ubicado en la zona nororiental de esta provincia.

Las precipitaciones del sábado 3 de octubre de 2026 permitieron incrementar el caudal que abastece a las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que son estratégicas para la generación eléctrica de Ecuador.

De acuerdo con datos de Celec Sur, el caudal del río Paute pasó de 72,73 metros cúbicos por segundo a 111,5 metros cúbicos por segundo, entre el sábado 3 de octubre y este domingo 4. Es un incremento de aproximadamente 53% que favoreció la recuperación del embalse de Mazar.

Embalse de Mazar subió un metro tras las lluvias

El aumento del caudal permitió que el nivel del embalse de Mazar subiera desde los 2 130,46 metros sobre el nivel del mar registrados previamente hasta aproximadamente 2 131,62 metros a las 11:00 de este domingo 4 de octubre.

La recuperación ocurre después de un septiembre marcado por bajos aportes hídricos. Durante ese mes, Mazar perdió cerca de 17 metros de nivel debido a la reducción de los caudales que ingresan al embalse.

Por disposición del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), la central Mazar permaneció apagada durante el fin de semana.

La medida busca preservar el agua almacenada en el reservorio, cuya capacidad alcanza aproximadamente 410 millones de metros cúbicos cuando llega a su nivel máximo de 2 153 metros sobre el nivel del mar.

Central Paute volvió a encender tres turbinas

Mientras Mazar continuaba sin generar electricidad, tres de las 10 turbinas de la Central Paute fueron encendidas a las 11:00 de este domingo. Las unidades habían permanecido desconectadas desde las 03:00.

El comportamiento del río Paute y el embalse de Mazar es clave para el sistema eléctrico nacional, debido a que el complejo hidroeléctrico Paute Integral concentra una parte importante de la capacidad de generación hidroeléctrica del país.

Ríos de Cuenca mantienen caudales normales

En Cuenca, los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara registraron caudales dentro de niveles normales este domingo 4 de octubre. La Red Hidrometereológica de Cuenca pronostica un cielo parcialmente despejado sobre Cuenca.

La previsión establece una probabilidad de lluvia del 35% durante el día y del 17% en la noche, con temperaturas entre 10 y 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta se mantiene en nivel moderado.

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