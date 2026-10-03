El embalse de Mazar perdió 17 metros tras un septiembre de bajos caudales

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Red Hidrometeorológica de Etapa en Cuenca pronosticó que este sábado 3 de octubre habrá un 66% de probabilidades de tormentas eléctricas dispersas en Cuenca y sus zonas de influencia.

Para el domingo 4, en cambio, la probabilidad de tormentas durante la tarde se reduce al 56%. Para el lunes 5 se prevén chubascos, principalmente en horas de la tarde.

De acuerdo con el reporte de la Red, los caudales de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran en niveles normales. Estos oscilan entre 3,60 y 5,38 metros cúbicos por segundo.

Estos ríos forman parte de la cuenca hidrográfica que alimenta el embalse de Mazar, que tiene una capacidad de almacenamiento de 410 millones de metros cúbicos cuando alcanza su máximo nivel.

En el Austro se registran lluvias de mediana intensidad, principalmente durante las madrugadas.

Las condiciones en el embalse de Mazar

El embalse de Mazar, ubicado en los límites de Azuay y Cañar, se encuentra en la cota de 2 130,64 metros sobre el nivel del mar este sábado 3 de octubre de 2026. Es decir, está a 23 metros de su cota máxima y a 32 metros del nivel mínimo operativo.

A inicios de septiembre se encontraba en los 2 147 metros. Esto significa que, en un mes, su nivel descendió alrededor de 17 metros debido al déficit de lluvias en el Austro, según los datos de Celec Sur.

El caudal promedio registrado en septiembre fue el cuarto más bajo de 2026, con 85,53 metros cúbicos por segundo. En enero, marzo y abril se registraron 80,45; 80,82 y 75,85 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

De acuerdo con las cifras publicadas por Celec Sur, solo mayo, junio y julio registraron importantes ingresos de caudales en la cuenca del río Paute, que alimenta los embalses de las centrales Mazar y Paute.

El embalse de la Central Paute

La Central Hidroeléctrica Paute es la segunda más grande de Ecuador por potencia instalada, después de Coca Codo Sinclair. Su embalse se encuentra en los 1 985 metros sobre el nivel del mar, a seis metros de su nivel máximo.

Este embalse tiene capacidad para almacenar 110 millones de metros cúbicos de agua.

La generación eléctrica en Ecuador

Las centrales Paute, Mazar y Sopladora están apagadas este sábado 3 de octubre. Entre las tres suman 15 turbinas. Paute y Sopladora dejaron de operar a las 03:00.

La víspera, el 2 de octubre, las centrales operaron con casi todas sus turbinas. Mazar aportó 2 190 megavatios hora; Paute, 10 274; mientras que Sopladora generó 5 924 megavatios hora.

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) programó que las centrales hidroeléctricas cubran el 72,1% de la demanda de energía de Ecuador este sábado 3 de octubre.

Las centrales térmicas cubrirán el 27,1%. Además, se prevé una importación de 105 megavatios hora.

Coca Codo Sinclair aporta el 71% de la generación hidroeléctrica del país, mientras que Delsitanisagua contribuye con el 10%.

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