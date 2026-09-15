Coca Codo vuelve a operar, tras suspensión temporal

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair retomó su operación este 14 de septiembre de 2026, después de una suspensión temporal provocada por un incremento de sedimentos en el río Coca. La concentración superó las 4 000 partes por millón durante la madrugada, informaron desde la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La salida de operación ocurrió mientras se reportaban cortes de luz en sectores del norte y sur de Quito, entre ellos Carcelén, La Floresta, González Suárez y Chillogallo. La interrupción de la central no fue anunciada previamente por Celec. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) respondió a usuarios que los apagones obedecían a “un daño en el sector” sin precisar más detalles.

Paralización temporal de Coca Codo Sinclair coincide con cortes sorpresivos

La presencia elevada de sedimentos obliga a reducir o detener la generación para proteger los equipos de la central. Este tipo de incidentes ocurre cuando el río arrastra grandes cantidades de lodo, rocas y otros materiales, los cuales pueden llegar hasta la zona de captación.

Coca Codo Sinclair tiene una capacidad instalada de 1 500 megavatios y es una de las principales fuentes de generación del país. Una reducción importante de su producción disminuye el margen disponible para atender la demanda eléctrica.

El episodio se registra mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene advertencias por el incremento de precipitaciones en sectores de la Amazonía y la Costa.

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | Lunes 14/09 (19:24) Se presentan lluvias con tormentas al interior de Esmeraldas, Santo Domingo, norte de Manabí, Los Ríos y este de la Amazonía; se prevé continúen en las próximas horas especialmente al interior del Litoral⛈️

🟠Advertencia#70 Vigente pic.twitter.com/xg0zEqDgSx — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 15, 2026

Napo y Sucumbíos, donde se ubica la central, están entre las zonas expuestas a lluvias fuertes y tormentas. Estas condiciones pueden favorecer crecidas de ríos y deslizamientos, factores que también inciden sobre la cantidad de sedimentos que transportan los cauces.

La lluvia mantiene la alerta sobre Coca

La relación entre lluvias, sedimentos y generación ya había quedado expuesta este año. Según publicó este diario el 21 de mayo pasado, una afectación temporal en Coca Codo Sinclair por el incremento extraordinario de sedimentos coincidió entonces con cortes de luz reportados en Quito y Guayaquil.

La central volvió a operar después de que disminuyó la concentración de sedimentos, según Celec. El sistema eléctrico queda ahora pendiente de la evolución del río y de las condiciones meteorológicas en una zona cuya situación puede terminar por repercutir en el servicio de energía que reciben los usuarios de Ecuador.

Preguntas frecuentes sobre Coca Codo Sinclair:

❓¿Por qué Coca Codo Sinclair suspendió temporalmente sus operaciones el 14 de septiembre de 2026? La hidroeléctrica suspendió temporalmente su operación porque la concentración de sedimentos en el río Coca superó las 4 000 partes por millón durante la madrugada. ❓Qué instituciones están involucradas en la operación de Coca Codo Sinclair y los cortes de luz en Quito? La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó sobre la suspensión y posterior retorno de Coca Codo Sinclair, mientras la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) respondió por los cortes de luz registrados en la capital. ❓¿Qué consecuencias puede tener una suspensión de Coca Codo Sinclair para el sistema eléctrico de Ecuador? Una reducción importante de la producción de Coca Codo Sinclair disminuye el margen disponible para atender la demanda eléctrica del país. ❓¿Cómo pueden afectar las lluvias y los sedimentos de Coca Codo Sinclair al servicio de luz en Ecuador? Las lluvias fuertes pueden aumentar los caudales y favorecer el arrastre de sedimentos, lo que puede obligar a suspender temporalmente la generación de Coca Codo Sinclair. ❓¿Qué sigue para Coca Codo Sinclair después de la suspensión por sedimentos? Coca Codo Sinclair retomó su funcionamiento después de que disminuyó la concentración de sedimentos, según informó Celec. El monitoreo de las condiciones del río y del clima será relevante mientras continúen las lluvias en la zona.

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