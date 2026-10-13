Mazar cambia su nivel este martes 13 de octubre de 2026 en Ecuador

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El estiaje en Ecuador mantiene la atención sobre las reservas de agua que alimentan a las centrales hidroeléctricas del país. Uno de los puntos de seguimiento es el embalse de Mazar, que forma parte del complejo Paute Integral, junto con Molino y Sopladora. Este martes 13 de octubre de 2026, los registros permiten conocer la evolución del reservorio y el estado de sus unidades de generación, mientras el Gobierno aplica restricciones eléctricas a determinados sectores industriales.

Nivel del embalse de Mazar este martes 13 de octubre de 2026

La cota de Mazar llegó a 2 125,26 metros sobre el nivel del mar, con un incremento de 0,22 metros en las últimas 24 horas. El registro anterior corresponde a 2 125,04 metros.

El nivel actual se encuentra a 10,26 metros de la cota crítica de operación, establecida en 2 115 metros sobre el nivel del mar.

La distancia respecto del nivel de apagado total, fijado en 2 098 metros, alcanza los 27,26 metros.

A comienzos de septiembre, el embalse superaba los 2 146 metros. La diferencia respecto de la medición de este martes supera los 20 metros en aproximadamente seis semanas.

El reservorio abastece a la central Mazar y forma parte del sistema hidroeléctrico Paute Integral, que aporta electricidad al país.

Central Mazar registra cero generación eléctrica y dos turbinas inactivas

El reporte operativo de este martes señala una generación de 0 megavatios hora (MWh), equivalente al 0% de la capacidad registrada en la actualización.

Ninguna de las dos turbinas de la central registra actividad. El indicador operativo corresponde a cero unidades activas de un total de dos.

El caudal alcanza los 30,08 metros cúbicos por segundo (m³/s). Esta cifra representa un incremento del 8,49% respecto de la medición de tres horas antes.

Restricciones eléctricas para industrias de Ecuador desde el 12 de octubre

El Ministerio de Ambiente y Energía estableció desconexiones programadas tres días por semana para empresas de Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda.

La medida entró en vigencia el lunes 12 de octubre de 2026.

El presidente Daniel Noboa aseguró el 5 de octubre, durante una entrevista con Centro Digital, que los hogares ecuatorianos no enfrentarán cortes de electricidad.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”, afirmó el mandatario.

Noboa señaló que el Gobierno cuenta con generación disponible, dos barcazas contratadas y proyectos privados para cubrir la demanda eléctrica durante el estiaje.

Gobierno de Ecuador reactiva 16 generadores de ATM

El secretario general de la Administración Pública, Julio Neira, anunció el lunes 12 de octubre la reactivación de 16 generadores de la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM).

Los equipos aportan 30 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. Neira indicó que el Gobierno prevé elevar esa capacidad a 60 MW, aunque no precisó una fecha.

Los generadores pertenecen al proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, que contemplaba una capacidad de 90 MW y debía entrar en operación en enero de 2025.

Según Neira, ATM recibió más de 70 millones de dólares del Estado ecuatoriano. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) sostiene que la contratista entregó motores con desperfectos e incompatibilidades con la red eléctrica nacional.

CELEC presentó una denuncia penal por supuesta delincuencia organizada y reportó un informe con indicios de responsabilidad penal por supuesto peculado, en relación con supuestas irregularidades contractuales.

Ecuador prevé incorporar 655 MW termoeléctricos hasta abril de 2027

Daniel Noboa señaló que la central Toachi-Pilatón aporta más de 200 MW y que Baba genera cerca de 40 MW.

El mandatario también anunció la incorporación progresiva de proyectos termoeléctricos hasta abril de 2027. Según sus declaraciones, estas instalaciones sumarán 655 MW adicionales al sistema eléctrico nacional.

Entre los proyectos privados, mencionó a Corporación Favorita, con más de 80 MW de autogeneración, y a GPS Group, con 65 MW y una proyección de alcanzar los 300 MW.

En cuanto a Mazar, el registro del martes 13 de octubre establece una cota de 2 125,26 metros, un caudal de 30,08 m³/s y ninguna turbina activa al momento de la actualización.

Embalse de Mazar; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este martes 13 de octubre de 2026? El embalse de Mazar registra una cota de 2 125,26 metros sobre el nivel del mar. Contexto: El nivel aumentó 0,22 metros en las últimas 24 horas, respecto de la medición anterior de 2 125,04 metros. El reservorio forma parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral. ❓ ¿Cuánto subió el nivel del embalse de Mazar en las últimas 24 horas? El nivel de Mazar aumentó 22 centímetros durante las últimas 24 horas. Contexto: La cota pasó de 2 125,04 a 2 125,26 metros sobre el nivel del mar. Pese a este incremento, el embalse registra una diferencia superior a 20 metros respecto de los niveles de comienzos de septiembre. ❓ ¿Cuánto falta para que Mazar llegue a su nivel crítico de operación? Mazar se encuentra a 10,26 metros de su nivel crítico de operación, establecido en 2 115 metros sobre el nivel del mar. Contexto: El nivel actual es de 2 125,26 metros. La distancia respecto de la cota de apagado total, fijada en 2 098 metros, alcanza los 27,26 metros. ❓ ¿Cuánta electricidad genera la central Mazar este martes 13 de octubre? La central Mazar registra una generación de 0 megavatios hora (MWh) al momento de la actualización. Contexto: El reporte operativo indica un 0% de generación y ninguna unidad activa. La información disponible no precisa las causas de esta situación. ❓ ¿Cuántas turbinas están funcionando en la central hidroeléctrica Mazar? Ninguna de las dos turbinas de la central Mazar registra actividad en el reporte del martes 13 de octubre. Contexto: El indicador operativo señala cero unidades activas de un total de dos. Tampoco existe una fecha informada para el reinicio de las turbinas. ❓ ¿Cuál es el caudal del embalse de Mazar este 13 de octubre? El caudal registra 30,08 metros cúbicos por segundo (m³/s). Contexto: Esta cifra representa un incremento del 8,49% frente a la medición de tres horas antes. El reporte también señala un aumento del nivel del embalse durante las últimas 24 horas. ❓ ¿Por qué la central Mazar no genera electricidad este martes 13 de octubre? La información disponible no establece las causas de la ausencia de generación eléctrica en Mazar. Contexto: El reporte confirma que las dos turbinas permanecen inactivas y que la generación es de 0 MWh. No precisa si la situación responde a decisiones operativas, mantenimiento u otros factores.

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