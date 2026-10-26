Embalse de Mazar se recupera y mejora el panorama eléctrico

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El embalse de Mazar registró una recuperación de su nivel de almacenamiento este 26 de octubre de 2026. De acuerdo con datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la cota llegó a 2 124,02 metros sobre el nivel del mar al mediodía, superando los 2 122 metros reportados el pasado 23 de octubre.

El incremento se produjo luego de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días. Además, las lluvias elevaron el caudal que alimenta a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en Napo, lo que permitió a esa central operar con alta potencia y aportar la mayor parte de la energía entregada al sistema nacional.

La recuperación de la reserva ocurre en un contexto de medidas aplicadas para administrar la generación eléctrica y preservar el agua almacenada en los principales complejos hidroeléctricos del país.

Coca Codo asumió gran parte de la generación

El aumento de la producción de Coca Codo Sinclair permitió que Mazar dejara de operar el jueves de la semana pasada. Como resultado, el nivel de la represa aumentó de 2 121,73 a 2 122,66 metros sobre el nivel del mar durante esa jornada.

Para conservar la reserva disponible, Mazar permaneció fuera de operación durante gran parte del día y solo generó energía entre las 17:00 y las 23:00 en el fin de semana del 24 y 25 de octubre.

La estrategia contribuyó a que el embalse de Mazar recuperara su nivel mientras la producción eléctrica era respaldada principalmente por Coca Codo Sinclair.

Así se distribuyó la producción eléctrica

La misma estrategia continuó este 26 de octubre. De acuerdo con reportes del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Coca Codo Sinclair produjo el 56% de la energía generada en el sistema.

Por su parte, el Complejo Paute, integrado por las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora, aportó poco más del 19%. Luego se ubicaron San Francisco con el 8%, Delsitanisagua con el 7%, Agoyán con el 6% y Minas San Francisco en menor escala.

Estos datos muestran cómo la generación se apoyó principalmente en Coca Codo Sinclair mientras el embalse de Mazar continuó recuperándose.

https://t.co/XAsnevcOft Varios sectores de Guayaquil se encuentran anegados: https://t.co/lhO8pm5Gxi — El Comercio (@elcomerciocom) October 26, 2026

Las lluvias impactan en otras medidas energéticas

La mejora de los caudales también influyó en las previsiones oficiales sobre las restricciones al sector industrial. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, señaló la semana pasada que desde el 1 de noviembre se suspendería la desconexión de las industrias consumidoras de alto voltaje 1 (AV1), alto voltaje 2 (AV2) y de medio voltaje.

Hasta esta semana, esas empresas deben salir del Sistema Nacional Interconectado durante 72 horas para alcanzar un ahorro de 5 000 megavatios.

Además de la administración de los embalses y las desconexiones industriales, el Gobierno ha recurrido a la importación de energía desde Colombia, como medidas para enfrentar el déficit energético.

¿Qué significa esta recuperación?

La evolución del embalse de Mazar ha permitido reducir la presión hídrica sobre las fuentes utilizadas para la generación eléctrica del país. Su recuperación permite aumentar las reservas de agua disponibles para producción futura y se da en momentos en los que el sistema eléctrico depende de la disponibilidad de los caudales.

Más información de la energía en Ecuador

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❓ ¿Cuál es el nivel actual del embalse de Mazar? El embalse de Mazar alcanzó los 2 124,02 metros sobre el nivel del mar al mediodía del 26 de octubre de 2026.

Según datos de Celec, la cota del embalse aumentó en comparación con los 2 122 metros registrados el 23 de octubre, mostrando una recuperación de la reserva de agua. ❓ ¿Por qué se recuperó el embalse de Mazar? El embalse de Mazar se recuperó debido al incremento de las lluvias.

Las precipitaciones aumentaron el caudal que alimenta a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, lo que permitió que esa central generara gran parte de la electricidad del sistema nacional mientras Mazar reducía su operación para conservar agua. ❓ ¿Qué papel tuvo Coca Codo Sinclair en la recuperación del embalse de Mazar? Coca Codo Sinclair asumió la mayor parte de la generación eléctrica.

La elevada producción de esa hidroeléctrica permitió apagar Mazar el jueves 22 de octubre y mantenerla fuera de operación durante gran parte del día, favoreciendo así la recuperación del embalse. ❓ ¿Cómo se administró el embalse de Mazar para aumentar su nivel? La central Mazar permaneció fuera de operación la mayor parte del tiempo y solo generó energía en horarios específicos.

Durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre, la generación de Mazar se activó entre las 17:00 y las 23:00. Esta estrategia permitió que el embalse de Mazar recuperara su cota mientras la demanda eléctrica era cubierta principalmente por Coca Codo Sinclair. ❓ ¿Qué relación tiene la recuperación del embalse de Mazar con las desconexiones industriales? La mejora de los caudales influyó en la expectativa de suspender las desconexiones industriales desde el 1 de noviembre.

El Gobierno estimó que las industrias de alto y medio voltaje dejarían de estar sujetas a estas restricciones debido a la recuperación de las condiciones de generación eléctrica, impulsadas por las lluvias y la mejora en las reservas del embalse de Mazar.

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