Lluvias dan un respiro a Mazar y el embalse recupera un metro

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las lluvias en Mazar y la zona de Paute, en la provincia de Azuay, sur del Ecuador, dieron un giro a la caída que venía registrando el embalse. A las 16:00 de este jueves 22 de octubre de 2026, la cota llegó a 2 122,39 metros sobre el nivel del mar (msnm), 1,05 más frente a los 2 121,34 msnm registrados el miércoles.

La recuperación ocurre por dos factores. Además de las precipitaciones que comenzaron desde la tarde del miércoles, la central hidroeléctrica Mazar permaneció apagada desde la mañana del jueves, según los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Al no generar electricidad, se evitó utilizar el agua almacenada mientras los caudales recibían el aporte de las lluvias.

Lluvias en Mazar permiten recuperar casi un metro del embalse

Las precipitaciones se registraron en Cuenca, El Pan, Sevilla de Oro y Gualaceo, en Azuay. Esas lluvias han permitido recuperar los caudales de los ríos que alimentan al embalse de Mazar.

Para entender su importancia, la cota permite seguir el nivel que alcanza el agua almacenada. Entre el miércoles y las 14:00 del jueves, pasó de 2 121,34 a 2 122,39 msnm.

El aumento representa un alivio para un reservorio que estaba bajo presión por el estiaje registrado en esa zona del país.

Mazar apagó su generación durante el miércoles

La lluvia no actuó sola. Durante el miércoles, la hidroeléctrica Mazar estuvo apagada, de acuerdo con los registros de Celec.

Eso evitó utilizar el agua del reservorio para producir electricidad durante esa jornada. De esta forma, el aumento de los caudales coincidió con una pausa en el uso del recurso almacenado.

El cambio beneficia al complejo Paute Integral, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que afrontaba los efectos de la reducción de los caudales.

👉 https://t.co/2SLOh1miSp || El embalse de Mazar subió 22 centímetros en las últimas horas. 👇👇👇 https://t.co/9UYGJCUnKI — El Comercio (@elcomerciocom) October 21, 2026

¿Cuánta lluvia necesita Mazar para sostener la recuperación?

El aumento observado en las últimas horas todavía no permite establecer que el problema esté superado.

Franz Pucha, investigador del Observatorio de Clima de la UTPL, explica que se necesitan 15 días de lluvias constantes en la zona de Paute para conseguir una mejora del caudal.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó precipitaciones para la tarde de este jueves y la madrugada del viernes 23 de octubre en Cañar, así como en Sevilla de Oro, Paute y Guachapala. Sin embargo, todavía se desconoce si las condiciones lluviosas se mantendrán durante más tiempo.

Coca Codo Sinclair también recibe más agua

El cambio en las condiciones climáticas no se refleja únicamente en la cota de Mazar. Las lluvias también elevaron el caudal de Coca Codo Sinclair hasta 267 metros cúbicos por segundo (m³/s). Dos días antes se encontraba en 152 m³/s.

Así, las precipitaciones incrementaron el agua disponible en dos puntos relevantes para la generación hidroeléctrica.

Las lluvias llegan en medio del déficit energético

La reducción de los caudales, sumada al aumento del consumo de electricidad por las mayores temperaturas en la Costa, provocó un déficit energético.

Ante ese escenario, el Ministerio de Ambiente y Energía implementó medidas para administrar los embalses. Entre ellas se encuentran las desconexiones de industrias consumidoras de alto voltaje y la importación de energía desde Colombia.

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