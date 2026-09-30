Desconexión de 48 horas alcanza a industrias de medio voltaje en Ecuador

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El requerimiento del Ministerio de Ambiente y Energía para que las industrias de alto voltaje 1 (AV1) se desconecten por 48 horas este 30 de septiembre de 2026 también llegó a las empresas de mediano voltaje.

Javier Estrella, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, dijo a EL COMERCIO que a las 18:00 del martes, unas 316 empresas recibieron un correo de la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (Elepco), en la Sierra, en la que les indicaban que debían desconectarse este miércoles para cumplir con el ahorro de energía eléctrica.

Industrias de mediano voltaje solicitan planificación

El empresario señala que la medida causó malestar porque la disposición no les permitió organizar los procesos productivos, a diferencia del primer aviso que fue remitido el fin de semana.

“Estamos comprometidos, conscientes del problema que está pasando el país, ayer accedimos y nos desconectamos las 24 horas. Pero ayer a las 6 de la tarde, cuando la gente de la parte administrativa sale de las oficinas, llega un correo diciendo que también debíamos desconectarnos el día de hoy, 30 de septiembre. Eso es lo que nos molesta, estamos viendo que no hay planificación”, manifiesta.

La resolución sin antelación también complicó los procesos de producción entre los industriales del segmento AV1. “Al no haber una planificación previa a muchas no solo les cuesta el día de trabajo, sino también que el corte fue solicitado de forma inmediata lo que les ocasiona una pérdida mayor”, asegura Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

Autoridades coordinan con industrias de Guayaquil

Las industrias del segmento AV1 que se ven afectadas por la decisión están ubicadas en Guayaquil y Durán, en Guayas, y se desconectan a nivel de las subestaciones de las empresas eléctricas distribuidoras. En ese grupo se encuentran las acerías y las mineras, que cuentan con un funcionamiento especial para no ocasionar una gran pérdida adicional por la puesta en marcha de su proceso productivo.

Según Navarro, los gerentes de las respectivas distribuidoras “se comunican directamente con las empresas para coordinar la desconexión que cumpla con la disminución de la demanda solicitada pero que afecte lo menos posible a las empresas e industrias”. Aunque ha supuesto una alteración en las operaciones, el gremio aún no cuenta con cifras sobre las pérdidas que ha ocasionado esta medida.

Industrias analizan medidas de recuperación

Y mientras las autoridades aplican el apagón, las empresas ya planifican cómo recuperar el tiempo de las jornadas suspendidas. Algunas han reducido su personal y otras tienen previsto trasladar las operaciones a este fin de semana.

“Empresas como la mía, del sector alimenticio, no contamos con generadores que sustituyan el 100% de nuestra capacidad. Como hemos estado a medias, trabajaremos el sábado las 8 horas y pagaremos a nuestros trabajadores el 100 % de recargo. Ese es el mayor costo que vamos a empezar a asumir las medianas empresas”, explica Estrella.

El directivo indica que las empresas lecheras, las procesadoras de embutidos y helados fueron las que más problemas tuvieron. Sin embargo, tampoco han podido precisar el nivel de pérdida registrada.

Las industrias en Guayas, en cambio, han ido dosificando las horas de desconexión para evitar una paralización total. Navarro anunció que este 30 de septiembre se reunirá el Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica para analizar el impacto que ha provocado la medida.

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