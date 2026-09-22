185 empresas reducirán su consumo eléctrico un día a la semana para aliviar la demanda nacional

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que 185 empresas o industrias de los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) aplicarán temporalmente una medida de gestión de demanda eléctrica, que contempla reducir su consumo del Sistema Nacional Interconectado (SNI) durante una jornada a la semana.

La reducción del consumo eléctrico de 185 empresas un día a la semana

La medida se plantea en cumplimiento de la Regulación ARCONEL-004/25 y de las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía. La normativa establece mecanismos para la gestión del sistema eléctrico en escenarios de déficit de generación y racionamiento.

¿Cuánta energía se busca reducir?

De acuerdo con el Ministerio, la medida permitirá reducir aproximadamente 1 GWh, equivalente a 1 000 MWh, de consumo de energía por día.

El objetivo es contribuir a la administración de los principales embalses del país, optimizar el uso de las reservas energéticas y fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

¿Cómo reducirán su consumo las empresas?

Los grandes consumidores podrán aplicar diferentes mecanismos para cumplir con la planificación. Entre ellos están:

Reducción de carga eléctrica.

Uso de sistemas de autogeneración.

Reorganización de los procesos productivos.

Estas acciones deberán ejecutarse de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas para cada empresa.

La medida tendrá carácter temporal y se mantendrá mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema así lo requieran.

Autoridades mantienen reuniones con el sector industrial

El Ministerio de Ambiente y Energía y las empresas eléctricas de distribución mantienen reuniones con cámaras y gremios industriales para definir los mecanismos que permitan aplicar la medida.

Según el Ministerio, estas conversaciones buscan mantener la productividad de las empresas y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado.

¿Habrá cortes de luz en hogares y comercios?

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que la medida está dirigida exclusivamente al sector industrial.

De acuerdo con la información oficial, no se prevén desconexiones en hogares ni comercios como parte de esta planificación. La cartera de Estado indicó que la ciudadanía mantiene el servicio eléctrico.

La Regulación ARCONEL-004/25 contempla un Plan de Gestión de la Demanda que puede activarse ante escenarios de déficit de generación. Este plan establece políticas, objetivos, metas y estrategias para gestionar la demanda eléctrica del país.

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