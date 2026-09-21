Apagones en Ecuador: 150 industrias se desconectan desde hoy para ahorrar energía

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Hoy, lunes 21 de septiembre de 2026, comienza en Ecuador el esquema de desconexión eléctrica dirigido a las industrias de alto consumo. Entre 145 y 150 empresas del segmento Alto Voltaje 1 (AV1) dejarán de utilizar el Sistema Nacional Interconectado durante una jornada cada semana, como parte de una estrategia para reducir el consumo y preservar las reservas de agua de las hidroeléctricas.

La medida se concentra principalmente en la región Litoral, donde se ubica cerca del 90% de las empresas involucradas, especialmente en Guayaquil y Durán. El Gobierno sostiene que este mecanismo permitirá mantener el suministro regular para los hogares bajo el esquema actual. Las industrias, en cambio, deberán coordinar el día de su desconexión y ajustar sus operaciones.

Las industrias desconectarán su consumo un día cada semana

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, confirmó el inicio del cronograma para esta semana, después de las conversaciones que el Gobierno mantuvo con gremios y cámaras que representan a más del 90% de los clientes incluidos en la medida.

Las empresas del segmento AV1 afrontarán una jornada de desconexión cada semana. La mayor parte se concentra en Guayaquil y Durán. El 10% restante se distribuye entre Pichincha, Cuenca y Tungurahua. En estos lugares, las compañías todavía debían definir durante el fin de semana el día en que detendrán su producción.

El Gobierno estima que la medida permitirá reducir el consumo nacional entre 600 y 1 000 megavatios (MW). Sin embargo, la estimación difundida por el sector industrial señala que el denominado apagón voluntario representaría unos 35 MW de ahorro por día.

Para reducir el impacto de la suspensión sobre las actividades productivas, el Ministerio de Energía analiza con el Ministerio de Trabajo una modificación de los horarios laborales. Entre las alternativas están establecer jornadas de martes a sábado o de domingo a jueves.

El sector industrial también ha expresado reparos frente a la medida. El empresario Pablo Landázuri calificó el esquema como una señal de vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica del país y cuestionó sus efectos para el sector productivo.

Mazar concentra la preocupación por la reserva de agua

La decisión responde al descenso de los niveles de los embalses, especialmente el de Mazar, que forma parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral. En septiembre, su nivel llegó a 2 138,8 metros sobre el nivel del mar, a 14,2 metros de la cota máxima permitida, ubicada en 2 153 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades buscan preservar esa reserva de agua para prolongar la generación hidroeléctrica. Según la planificación presentada, si las empresas no suspendieran su consumo, las reservas podrían agotarse durante la tercera semana de octubre. Con las desconexiones programadas, el Gobierno proyecta mantener la operación de la presa hasta diciembre.

El esquema actual contempla mantener el suministro eléctrico regular para los hogares y concentrar las desconexiones en los grandes consumidores industriales. La estrategia forma parte de las medidas que el Gobierno aplica ante el descenso de los embalses asociado al Fenómeno de El Niño.

Las desconexiones también se relacionan con el plazo establecido para que las empresas de alto voltaje incorporen sistemas propios de generación. El Decreto Ejecutivo No. 32 establece que los clientes de alto voltaje que no cuentan con sistemas propios tienen hasta el 15 de diciembre de 2026 para implementar sus módulos de generación.

El plazo corresponde a 18 meses desde la emisión del decreto. En caso de déficit y racionamiento, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) puede ordenar la desconexión del Sistema Nacional Interconectado a las empresas que no autogeneren su requerimiento. Hasta mediados de septiembre, solo el 20% de las empresas obligadas había cumplido con la adecuación tecnológica.

Como parte de las alternativas para atender el déficit del sector productivo, el Gobierno prevé renovar por seis meses los contratos de dos barcazas que ya operaron en Ecuador. Se trata de Emre Bey y Erin Sultan, de Karpowership, que aportarían nuevamente 200 MW. Mientras avanza la licitación, las autoridades contemplan convenios de pago. Las industrias deberán asumir la tarifa real de esa generación.

Además, Ecuador ha recibido ofertas de electricidad de Colombia de hasta 0,92 centavos por kilovatio hora. Entre finales de noviembre e inicios de diciembre se prevé incorporar una tercera barcaza a gas natural, con capacidad de almacenamiento. Esta infraestructura permitirá utilizar gas importado mediante Petroecuador para abastecer a industrias de Cuenca y cambiar turbinas térmicas que actualmente funcionan con diésel.

El Ministerio de Energía también inició la coordinación directa con CNEL Guayaquil, CNEL Guayas-Los Ríos, CNEL Manabí y la Empresa Eléctrica Quito para ejecutar las desconexiones.

De forma paralela, la cartera de Energía suscribió un convenio con el sector privado para instalar cuatro plantas móviles de potabilización. Estas tendrán capacidad para abastecer a 16 000 habitantes en zonas críticas de 81 municipios monitoreados por el Fenómeno de El Niño. El plan contempla atender problemas de sequía en la Sierra y contingencias por exceso de agua y turbidez en la Costa.

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