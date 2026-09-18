Grandes industrias del país tendrán cortes de luz un día a la semana

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La administración energética nacional pondrá en marcha un esquema de racionamiento focalizado en el sector productivo para contener el descenso de los embalses ante el Fenómeno de El Niño. La planificación contempla aplicar cortes de luz a empresas catalogadas como grandes consumidoras (AV1), garantizando de manera paralela la continuidad regular del suministro eléctrico para los hogares ecuatorianos.

Desconexión semanal programada y cortes de luz en el sector industrial

A partir de la semana del 21 de septiembre de 2026, entre 145 y 150 industrias pertenecientes al segmento de Alto Voltaje 1 (AV1) —ubicadas mayoritariamente en la región Litoral— afrontarán una jornada de desconexión cada semana.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, confirmó que el cronograma iniciará luego de mantener conversaciones con gremios y cámaras que agrupan a más del 90% de estos clientes. Para amortiguar el impacto operativo, se evalúa con el Ministerio de Trabajo la reestructuración de horarios laborales, estableciendo turnos de martes a sábado o de domingo a jueves.

Impacto en embalses y ahorro proyectado de energía

La restricción a los usuarios industriales proyecta una reducción del consumo nacional de entre 600 y 1 000 megavatios (MW).

La prioridad técnica se centra en proteger el embalse de Mazar, perteneciente al complejo Paute Integral, cuyo nivel descendió en septiembre a 2 138,8 metros sobre el nivel del mar, situándose a 14,2 metros de su cota máxima permitida (2 153 msnm).

De no ejecutarse estas suspensiones a las empresas, las reservas de agua se agotarían en la tercera semana de octubre. Con esta programación, las autoridades proyectan sostener la operatividad de la presa hidroeléctrica hasta diciembre, descartando cortes de luz para la ciudadanía bajo el esquema actual.

Plazo del Decreto 32 para sistemas de autogeneración

Las desconexiones programadas actúan como un mecanismo transitorio previo a la fecha límite fijada en el marco legal vigente. Conforme al Decreto Ejecutivo No. 32 suscrito por el presidente Daniel Noboa, los clientes con tarifa de alto voltaje que no posean sistemas propios para abastecer su consumo tienen un plazo perentorio que vence el 15 de diciembre de 2026 (18 meses desde su emisión) para implementar sus propios módulos de generación.

En situaciones de déficit y racionamiento, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) está facultado por dicho reglamento para ordenar la desconexión del Sistema Nacional Interconectado a quienes no autogeneren su requerimiento. Hasta mediados de septiembre, apenas el 20% de las empresas obligadas había cumplido con la adecuación tecnológica.

Contratación de barcazas y suministro de combustible

Para solventar el déficit energético del sector productivo, la estrategia estatal prevé reincorporar 200 MW mediante la renovación de contratos por seis meses para dos barcazas generadoras que ya operaban en el país (Emre Bey y Erin Sultan de Karpowership), las cuales se solventarán mediante convenios de pago mientras avanza la licitación. Las industrias deberán costear la tarifa real de dicha generación.

Ecuador ha recibido ofertas de electricidad desde el vecino país, Colombia, que llegan hasta los 0,92 centavos por kilovatio hora. Entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2026 se sumará una tercera barcaza a gas natural con capacidad de almacenamiento, infraestructura que permitirá abastecer con gas importado vía Petroecuador a las industrias de Cuenca y migrar turbinas térmicas que operan a diésel hacia dicho combustible.

Coordinación distribuidora y contingencia en fuentes de agua

El Ministerio de Energía inició el enlace directo con las empresas distribuidoras CNEL Guayaquil, CNEL Guayas-Los Ríos, CNEL Manabí y la Empresa Eléctrica Quito para la ejecución de las desconexiones.

Paralelamente, la cartera ministerial suscribió un convenio con el sector privado para desplegar cuatro plantas móviles de potabilización con capacidad de abastecer a 16 000 habitantes en zonas críticas de 81 municipios monitoreados ante el Fenómeno de El Niño, gestionando problemas de sequía en la Sierra y contingencias por exceso de agua y turbidez en la Costa.

Preguntas frecuentes sobre cortes de luz para grandes industrias del país

❓ ¿A qué usuarios afectarán los cortes de luz planificados por el Gobierno?

Afectarán a entre 145 y 150 grandes industrias del segmento Alto Voltaje 1 (AV1), sin incluir a la ciudadanía.

Se aplicará una jornada semanal de desconexión a partir de la semana del 21 de septiembre de 2026.

❓ ¿Por qué se aplican cortes de luz a las industrias de alto consumo?

Para ahorrar entre 600 y 1 000 MW y evitar que el embalse hidroeléctrico de Mazar se quede sin agua en octubre.

La represa se sitúa en 2 138,8 msnm, 14,2 metros por debajo de su nivel máximo, debido a la sequía y a la amenaza de El Niño.

❓ ¿Qué exige el Decreto 32 a las empresas de alto voltaje hasta el 15 de diciembre?

Exige que cuenten obligatoriamente con sistemas propios de generación para autoabastecer su demanda.

Si no lo implementan en ese plazo, el Cenace podrá ordenar su desconexión definitiva del Sistema Nacional Interconectado.

❓ ¿Qué costo tendrá la energía de las barcazas para las fábricas?

Oscilará entre 0,24 y 0,44 dólares por kilovatio hora (kWh).

El Estado reincorporará dos barcazas de 200 MW e incorporará una tercera a gas hacia fines de noviembre.

❓ ¿Qué horarios laborales alternativos se analizan para las fábricas?

Jornadas de martes a sábado o de domingo a jueves.

La cartera de Energía coordina este esquema con el Ministerio de Trabajo y los gremios para desahogar la demanda entre semana.

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