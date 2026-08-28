Ecuador recupera energía y electricidad en Esmeraldas con 96 MW de respaldo

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) avanza en la recuperación de la Central Térmica Esmeraldas II, que actualmente genera 42 megavatios (MW) con seis motores disponibles. El objetivo es rehabilitar progresivamente las seis unidades restantes y recuperar sus 96 MW de capacidad nominal durante el primer semestre de 2027.

¿Qué significa esto para los hogares y negocios? La generación térmica funciona como un respaldo para el sistema eléctrico cuando otras fuentes, principalmente las hidroeléctricas, tienen menor disponibilidad. Por eso, recuperar estos 96 MW amplía la capacidad que tendrá Ecuador para responder a períodos de menor generación y sostener el suministro de energía y electricidad.

Ecuador recupera energía y electricidad con la térmica de Esmeraldas

Esmeraldas II cuenta con 12 motores de combustión interna, de alrededor de 8,5 MW cada uno. Según CELEC, la falta de cumplimiento de mantenimientos preventivos en años anteriores obligó a iniciar un proceso de rehabilitación técnica con especialistas externos.

El cronograma establece que entre finales de agosto y la primera quincena de septiembre de 2026 se habilitarán dos motores adicionales. Otros dos se incorporarán hasta diciembre, para alcanzar 10 unidades operativas. Los últimos dos deberán entrar en servicio durante el primer semestre de 2027.

La recuperación adquiere mayor importancia por la situación del parque térmico. Como publicó EL COMERCIO el 12 de junio de 2026, la central Esmeraldas I, que aportaba 125 MW, permanecerá fuera de operación entre nueve meses y un año debido a los daños provocados por el incendio registrado en junio. Su salida reduce el respaldo disponible para enfrentar el estiaje, período en el que disminuyen los caudales que alimentan a las hidroeléctricas.

Para los ciudadanos, disponer de mayor generación térmica significa que el sistema contará con más capacidad de respaldo para atender la demanda eléctrica cuando la producción de otras fuentes sea insuficiente. Esto resulta relevante para hogares, comercios e industrias que dependen de la continuidad del servicio para sus actividades cotidianas.

CELEC destina 42 400 dólares a capacitación de mujeres

La agenda del gerente general de CELEC, Antonio Jácome, también incluyó la firma de un convenio con la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas, con una inversión de 42 400 dólares.

El programa capacitará a 60 mujeres y madres jefas de hogar en condiciones de vulnerabilidad en corte y confección textil, panadería, pastelería y cuidado personal.

Jácome informó que el proyecto busca promover el autoempleo y contempla un capital semilla concursable de 300 dólares para 20 emprendimientos. Zoila Castillo, representante de las participantes, agradeció la implementación de estos programas para las comunidades.

Reforestación involucrará a 5 000 estudiantes

CELEC también inició un programa de educación ambiental y reforestación en la Unidad Educativa 5 de Agosto, que posteriormente llegará a otros seis planteles de Esmeraldas.

La iniciativa involucrará a 5 000 estudiantes y contempla reforestar cinco hectáreas con 1 200 plantas nativas y frutales, entre cacao, guayacán, palma, caoba y cítricos.

El proyecto se ejecuta junto con la Fundación Verde Natura y la Prefectura de Esmeraldas, que entregará las especies sin costo para la Corporación, mientras continúa el cronograma técnico para recuperar completamente la capacidad de generación de Esmeraldas II.

Preguntas frecuentes sobre la recuperación de la Central Térmica Esmeraldas II:

❓ ¿Cuánta electricidad genera actualmente Esmeraldas II? La central genera actualmente 42 MW con seis motores disponibles.

Esmeraldas II dispone de 12 motores de combustión interna. CELEC ejecuta un proceso de rehabilitación para recuperar progresivamente las unidades que permanecen fuera de servicio y alcanzar nuevamente su capacidad nominal. ❓ ¿Cuándo recuperará Esmeraldas II sus 96 MW de capacidad? CELEC prevé recuperar la capacidad nominal durante el primer semestre de 2027.

El cronograma contempla habilitar dos motores adicionales entre finales de agosto y la primera quincena de septiembre de 2026. Otros dos entrarían hasta diciembre y los últimos dos durante el primer semestre de 2027. ❓ ¿Cómo beneficia esta recuperación a los hogares y negocios? El sistema eléctrico contará con una mayor capacidad de respaldo para atender la demanda.

La generación térmica resulta especialmente importante cuando disminuye la disponibilidad de otras fuentes, como las hidroeléctricas durante el estiaje. Recuperar Esmeraldas II permitirá disponer de más generación para sostener el suministro de electricidad. ❓ ¿Por qué es importante recuperar Esmeraldas II en este momento? Porque parte de la capacidad térmica de Ecuador permanece fuera de operación.

La recuperación cobra relevancia ante la salida de Esmeraldas I, central que aportaba 125 MW y permanecerá fuera de servicio entre nueve meses y un año debido a los daños ocasionados por un incendio. Esto reduce el respaldo disponible para períodos de menor generación hidroeléctrica. ❓ ¿Qué otros proyectos ejecuta CELEC en Esmeraldas? La Corporación desarrolla programas de capacitación, emprendimiento, educación ambiental y reforestación.

CELEC destinará 42 400 dólares a capacitar a 60 mujeres y madres jefas de hogar, con capital semilla para 20 emprendimientos. Además, impulsa un proyecto que involucrará a 5 000 estudiantes y contempla reforestar cinco hectáreas con 1 200 plantas nativas y frutales.

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