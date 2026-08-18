Petroecuador reemplaza diésel con gas para generar electricidad y ahorrar 13,2 millones al año

Petroecuador puso en marcha proyectos para aprovechar el gas asociado a la extracción de petróleo y utilizarlo en la generación de energía en los campos Auca y Guanta, ubicados en Orellana y Sucumbíos. La empresa pública estima que la sustitución de diésel permitirá a Ecuador ahorrar más de 13,2 millones de dólares al año.

Los proyectos también reducirán en más de 22 758 toneladas las emisiones anuales de CO₂ equivalente, según información de Petroecuador.

El mecanismo busca utilizar parte del gas que se obtiene junto con el petróleo para alimentar los sistemas eléctricos de las propias operaciones petroleras, disminuyendo así la cantidad de combustible líquido necesaria para generar electricidad.

Petroecuador aprovecha gas y reduce el uso de diésel

El gas asociado es un hidrocarburo que aparece junto con el petróleo durante el proceso de extracción. En lugar de depender exclusivamente de diésel para abastecer los equipos de generación eléctrica de los campos, Petroecuador está incorporando ese recurso como combustible para producir parte de la electricidad que necesitan sus operaciones.

La estrategia tiene un efecto económico directo: cada volumen de gas que puede utilizarse para generación disminuye la necesidad de consumir diésel. En los dos proyectos anunciados, la petrolera estatal calcula que se dejarán de utilizar cerca de 10 880 galones de este combustible al día.

El aprovechamiento del gas asociado no es una estrategia aislada dentro de las operaciones de Petroecuador.

En abril de 2026, Petroecuador anunció la instalación de compresores en Shushufindi Central para captar aproximadamente 2,8 millones de pies cúbicos diarios de gas y transportarlos hacia la planta de procesamiento de la Refinería Shushufindi. Ese proyecto también contempla reducir parcialmente el uso de diésel en generación eléctrica.

Auca concentra 12 millones de dólares del ahorro

El proyecto de mayor impacto económico está en el campo Auca, en la provincia de Orellana. Allí, Petroecuador puso en operación el sistema Blower II, una infraestructura destinada a comprimir y acondicionar el gas asociado antes de utilizarlo para generación eléctrica.

Con la entrada en funcionamiento del sistema, la capacidad de generación eléctrica del campo pasó de 3,4 megavatios (MW) a seis MW. Al mismo tiempo, el aprovechamiento del gas asociado aumentó de 522 a 711 miles de pies cúbicos estándar por día.

Petroecuador calcula que esta operación permitirá sustituir alrededor de 9 900 galones de diésel diarios. Solo este proyecto representaría un ahorro aproximado de 12 millones de dólares al año.

Auca es, además, uno de los campos relevantes dentro de la producción petrolera estatal. Según publicó EL COMERCIO el 16 de junio de 2026, este activo estuvo entre los que contribuyeron a que Petroecuador alcanzara una producción de 370 197 barriles equivalentes de petróleo por día el 15 de junio, el mayor registro alcanzado hasta entonces durante 2026.

Guanta incorpora una generación que combina gas y diésel

La segunda intervención se ejecutó en el campo Guanta, ubicado en Sucumbíos. A diferencia del sistema implementado en Auca, en este campo Petroecuador instaló tecnología bifuel en las unidades de generación eléctrica.

Este sistema permite combinar gas asociado y diésel como combustibles para producir la electricidad requerida por las operaciones. La incorporación del gas disminuye así el volumen de diésel necesario sin eliminar completamente su utilización.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa pública, la tecnología permitirá sustituir aproximadamente 980 galones de diésel cada día. El ahorro previsto alcanza 1,2 millones de dólares anuales.

La suma de los proyectos de Auca y Guanta eleva el ahorro estimado a 13,2 millones de dólares al año, principalmente por la reducción en el consumo de diésel.

El diésel mantiene un peso en la generación eléctrica

La reducción del consumo de diésel en los campos petroleros cobra relevancia en un escenario en el que este derivado continúa utilizándose para generación eléctrica en Ecuador.

En los campos petroleros, la posibilidad de utilizar gas asociado permite cubrir parte de esa demanda energética con un recurso generado durante la propia extracción de hidrocarburos. Según Petroecuador, además de reducir costos operativos, los proyectos de Auca y Guanta disminuirán conjuntamente más de 22 758 toneladas de CO₂ equivalente cada año.

La empresa pública mantiene otros proyectos orientados al aprovechamiento del gas asociado. En Shushufindi Central, por ejemplo, está prevista la entrada en funcionamiento de nuevos equipos de compresión durante 2026 para incrementar la captación de este recurso y reducir pérdidas operativas.

Preguntas frecuentes sobre el uso de gas asociado de Petroecuador:

❓ ¿Qué hará Petroecuador con el gas asociado al petróleo? Lo utilizará para generar electricidad en sus propias operaciones petroleras.

Petroecuador puso en marcha proyectos en los campos Auca y Guanta para aprovechar el gas obtenido durante la extracción de petróleo. El objetivo es reemplazar parte del diésel utilizado actualmente para generar energía. ❓ ¿Cuánto ahorrará Ecuador con estos proyectos? Más de 13,2 millones de dólares al año.

Los proyectos permitirán sustituir conjuntamente cerca de 10 880 galones diarios de diésel. Auca concentra aproximadamente 12 millones de dólares del ahorro anual estimado y Guanta otros 1,2 millones. ❓ ¿Cómo funciona el proyecto implementado en el campo Auca? El gas asociado es acondicionado y utilizado como combustible para generar electricidad.

Con la operación del sistema Blower II, la capacidad de generación eléctrica del campo aumentó de 3,4 a 6 MW. Petroecuador estima que permitirá reemplazar aproximadamente 9 900 galones diarios de diésel. ❓ ¿Qué tecnología utiliza Petroecuador en el campo Guanta? Un sistema bifuel que combina gas asociado y diésel.

La tecnología permite disminuir el consumo de diésel sin eliminarlo completamente. Petroecuador calcula una sustitución aproximada de 980 galones diarios y un ahorro de 1,2 millones de dólares anuales. ❓ ¿Los proyectos también reducirán las emisiones contaminantes? Sí. Petroecuador estima una reducción superior a 22 758 toneladas de CO₂ equivalente al año.

La disminución está asociada al aprovechamiento del gas y al menor consumo de diésel para generación eléctrica. La empresa mantiene además otros proyectos similares, como la captación de gas asociado prevista en Shushufindi Central.

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