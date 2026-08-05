Dabiel Noboa impulsa inversión en energía y electricidad con 3,5 millones de dólares para Ecuador

El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, concretó este 5 de agosto un acuerdo de cooperación no reembolsable por 3,5 millones de dólares con el Banco Mundial para preparar proyectos estratégicos de energía y electricidad, una inversión destinada a fortalecer la planificación del sistema eléctrico nacional y atraer futuros recursos para infraestructura.

El convenio fue suscrito por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y representantes del Banco Mundial. Los recursos financiarán estudios técnicos, análisis especializados y asistencia para proyectos prioritarios de generación y transmisión eléctrica, con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro y diversificar la matriz energética del país.

Ecuador fortalece energía, electricidad e inversión durante el Gobierno de Noboa

Los recursos provienen del Fondo de Donación para la Preparación de Proyectos (GFPP) del Banco Mundial y permitirán desarrollar estudios de ingeniería, evaluaciones tecnológicas, diagnósticos sectoriales y análisis de demanda para iniciativas consideradas estratégicas. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía, esta preparación técnica constituye un paso previo para facilitar futuras inversiones públicas y privadas en infraestructura eléctrica.

En la firma del convenio participaron el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; el gerente general de CELEC EP, Jorge Antonio Jácome; y el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Ariel Yépez.

El ministro Blum afirmó que el acuerdo responde a la estrategia del Gobierno para diversificar la matriz energética. “Este convenio es fundamental para cumplir con las políticas y objetivos que se centran en alcanzar la diversificación de la matriz energética nacional. Debemos contar con varias fuentes de generación eléctrica que nos permitan alcanzar la soberanía energética y potencien el servicio a escala nacional”, señaló.

Como publicó EL COMERCIO el 3 de junio de 2026, el Gobierno avanzó en la contratación de generación termoeléctrica para reforzar el abastecimiento durante el estiaje, una de las medidas adoptadas para reducir el riesgo de déficit de electricidad en el país y fortalecer la seguridad energética.

Estudios técnicos definirán proyectos prioritarios

El programa tendrá una duración de 18 meses, período en el que se elaborarán estudios de demanda, evaluaciones tecnológicas y diseños de ingeniería para proyectos de generación y transmisión eléctrica. Según la información oficial, estos insumos permitirán estructurar iniciativas técnica y financieramente viables para acceder a futuras fuentes de financiamiento.

Ariel Yépez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, indicó que la cooperación contribuirá a fortalecer la planificación de proyectos energéticos clave y a consolidar un sistema eléctrico “más confiable y resiliente”, capaz de impulsar el crecimiento económico y atraer inversión.

Por su parte, el gerente general de CELEC EP, Jorge Antonio Jácome, explicó que uno de los proyectos que contará con estudios de ingeniería de detalle será la línea de transmisión San Gregorio-Palestina, considerada estratégica para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión y mejorar el servicio eléctrico en el cantón Palestina.

Cooperación busca fortalecer la planificación eléctrica

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que la cooperación internacional permitirá consolidar una planificación de largo plazo para el sistema eléctrico ecuatoriano, incorporando criterios de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono como parte de la preparación técnica de futuros proyectos de infraestructura energética.

Preguntas frecuentes sobre la atención bancaria durante el feriado del 10 de Agosto:

❓ ¿Los bancos atenderán durante el feriado del 8 al 10 de agosto de 2026? Sí, aunque la atención presencial será limitada.

Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), los bancos mantendrán habilitados sus principales canales de atención durante el feriado nacional por el Primer Grito de Independencia. Sin embargo, la apertura de agencias dependerá de cada entidad financiera. ❓ ¿Qué servicios bancarios estarán disponibles durante el feriado? Los cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales funcionarán con normalidad.

Los usuarios podrán realizar retiros, depósitos, transferencias, pagos y otras operaciones a través de cajeros automáticos, corresponsales no bancarios (CNB) y canales digitales como aplicaciones móviles y portales web. ❓ ¿Qué son los corresponsales no bancarios y qué trámites permiten realizar? Son puntos de atención ubicados en comercios donde se pueden realizar operaciones bancarias básicas.

Los corresponsales no bancarios funcionan en tiendas, farmacias, bazares, supermercados y otros establecimientos. Durante el feriado permitirán efectuar retiros, depósitos, pagos y transferencias sin necesidad de acudir a una agencia bancaria. ❓ ¿La banca digital estará disponible durante los tres días de feriado? Sí, permanecerá habilitada sin restricciones.

Asobanca informó que los clientes podrán utilizar las aplicaciones móviles y portales web de sus bancos para consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios y ejecutar otras operaciones financieras durante todo el feriado. ❓ ¿Cómo saber si una agencia bancaria atenderá durante el feriado? Se debe consultar la información oficial de cada banco.

Asobanca recomienda verificar previamente los horarios y puntos de atención habilitados por cada entidad financiera, ya que algunas agencias, especialmente las ubicadas en centros comerciales, podrían operar durante el descanso nacional, mientras que otras permanecerán cerradas.

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