El embalse de la central hidroeléctrica Mazar está en los 2 152,8 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias de los últimos días en Cuenca y el manejo de las reservas permitieron que esté en el nivel más alto.

Esta época es considerada de estiaje en el Austro. Hace un año, cuando se registraron los cortes de luz en Ecuador, el embalse estaba en los 2 119,42 metros sobre el nivel del mar.

En la actualidad, Mazar está 33,38 metros por encima de lo registrado el 19 de septiembre de 2024, según los datos de Celec Sur.

Las lluvias en Cuenca y el Austro

De acuerdo con el informe de la Red Hidrometeorológica de Etapa, los cuatro ríos de Cuenca tienen caudales normales. El Tomebamba y el Yanuncay registraron 7,61 y 7,48 metros cúbicos por segundo a las 08:00 de este viernes 19 de septiembre de 2025.

Las probabilidades de lluvia en la región son del 59% para el día y bajan al 10% en la noche, de acuerdo con esta red.

Para el fin de semana se prevén tormentas y chubascos, sobre todo en las tardes.

El Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui, junto con el Burgay, Santa Bárbara y San Francisco, alimentan al Paute, que es el reservorio de Mazar.

El caudal promedio del río Paute en septiembre de 2025 es de 118,23. En el mismo mes de 2024 fue de 40,71.

El embalse de la Central Paute

La Central Paute es la segunda hidroeléctrica más grande de Ecuador, luego de Coca Codo Sinclair. El embalse está en los 1 989,5 metros sobre el nivel del mar, es decir, a medio metro de la cota máxima.

Esas condiciones permiten que Paute y Mazar operen con todas sus turbinas. Paute cuenta con 10 en las fases AB y C, y Mazar tiene dos.

La generación eléctrica en Ecuador

Coca Codo Sinclair aporta con el 34% de la generación hidroeléctrica. Le sigue Paute con el 28%, Sopladora entrega el 15% y Mazar el 7%, según los datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Durante este viernes 19 de septiembre, Ecuador exportó 122 megavatios/hora.

