Noboa advierte que desconectará a grandes empresas que no tengan autogeneración eléctrica

El presidente Daniel Noboa advirtió este 28 de agosto de 2026 que los grandes consumidores de electricidad que no implementen sistemas de autogeneración eléctrica serán desconectados. El mandatario ratificó, además, que no habrá una nueva ampliación del plazo para cumplir con esta exigencia.

“Si no tienen autogeneración (…) se los apaga, se los desconecta”, afirmó Noboa durante una entrevista en un medio de comunicación. La advertencia alcanza a 171 empresas de alto consumo que deben avanzar con generación propia hasta diciembre de 2026, en momentos en que Ecuador se prepara para un nuevo período de estiaje.

Noboa descarta una nueva prórroga

El Gobierno busca disminuir la presión que los grandes consumidores ejercen sobre el Sistema Nacional Interconectado (SNI). Noboa señaló que existen industrias y operaciones mineras cuya demanda alcanza entre 150 y 200 megavatios (MW).

Ante las dudas sobre si las empresas podrán completar las inversiones dentro del plazo, el Presidente descartó una nueva extensión.

“No sé si les alcanza, pero hace ocho años debieron haber hecho la inversión. Tienen que moverse, tienen que sacudirse”, sostuvo.

Las empresas enfrentan desafíos relacionados con la infraestructura eléctrica necesaria, la capacidad de las redes para incorporar generación privada y los tiempos requeridos para obtener permisos y completar los proyectos.

Noboa también aseguró que el Gobierno ha recuperado más de 500 MW de capacidad y que los proyectos privados que han recibido permisos podrían incorporar más de 700 MW entre 2026 y la primera mitad de 2027.

Autogenerar puede reducir el impacto de una crisis eléctrica

Marcelo Cabrera, coordinador de la Maestría en Energías Renovables de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera positivo que las industrias de alto consumo reduzcan su dependencia del sistema nacional.

El especialista explica que disponer de generación propia puede garantizar una mayor continuidad de las operaciones y disminuir la exposición de las empresas a variaciones en los costos de la electricidad.

Durante una crisis energética, agrega, el beneficio también se trasladaría al sistema eléctrico debido a que los grandes consumidores requerirían menos energía de la red. “La necesidad energética del sistema va a ser menor”, señala.

Cabrera recomienda que las compañías elaboren planes estratégicos para implementar los proyectos progresivamente y prioricen fuentes renovables como energía solar, eólica o pequeñas centrales hidroeléctricas. La generación térmica podría utilizarse como respaldo.

El experto considera que la inversión también puede generar beneficios ambientales y fortalecer la competitividad de empresas que incorporen criterios de sostenibilidad en sus procesos.

El costo de parar la producción también cuenta

Freddy Cevallos, analista económico, sostiene que el costo de instalar generación propia debe compararse con las pérdidas que puede provocar una interrupción del suministro eléctrico.

“Si mañana deja de llover y usted no tiene su propia generación le va a resultar más caro porque no va a poder fabricar y el Gobierno no le va a poder abastecer energía”, explica.

Una empresa que deja de producir pierde ingresos, pero continúa enfrentando costos como salarios y otros gastos operativos. Por eso, Cevallos considera que la autogeneración debería entenderse también como una decisión empresarial para proteger la continuidad de las operaciones.

Sin embargo, señala que el Gobierno debería acompañar la exigencia con incentivos tributarios. Entre las alternativas plantea mecanismos de deducibilidad para la compra de maquinaria y equipos destinados a generación eléctrica.

Cevallos considera además que las empresas podrían desarrollar capacidad superior a su propio consumo y entregar excedentes al sistema eléctrico, siempre que cumplan con las condiciones regulatorias.

Con el plazo de diciembre cada vez más cerca, las 171 empresas deberán acelerar sus inversiones. La advertencia de Daniel Noboa introduce ahora una consecuencia directa para quienes no cumplan con la autogeneración eléctrica: la desconexión del suministro.

Preguntas frecuentes sobre la autogeneración eléctrica para grandes consumidores en Ecuador:

❓ ¿Qué pasará con las empresas que no implementen autogeneración eléctrica? El presidente Daniel Noboa advirtió que serán desconectadas del suministro eléctrico.

El mandatario aseguró este 28 de agosto de 2026 que no habrá una nueva ampliación del plazo. La medida alcanza a 171 empresas consideradas grandes consumidoras de electricidad, que deben avanzar con generación propia hasta diciembre de 2026. ❓ ¿Por qué Ecuador exige autogeneración a los grandes consumidores? El objetivo es disminuir la presión que estas empresas ejercen sobre el Sistema Nacional Interconectado.

Algunas industrias y operaciones mineras pueden registrar demandas de entre 150 y 200 MW. Si generan parte o toda la electricidad que necesitan, disminuye la cantidad de energía que deben obtener de la red nacional, especialmente durante períodos de estiaje o crisis energética. ❓ ¿Habrá una nueva prórroga para que las empresas cumplan? No, según lo anunciado por Daniel Noboa.

El Presidente descartó extender nuevamente el plazo pese a los desafíos que enfrentan las compañías para desarrollar infraestructura, obtener permisos e incorporar generación privada. El límite señalado se mantiene en diciembre de 2026. ❓ ¿Qué beneficios puede tener la autogeneración para una empresa? Puede reducir su dependencia de la red y proteger la continuidad de sus operaciones.

Los especialistas consultados señalan que contar con generación propia puede disminuir la exposición a interrupciones y variaciones en los costos eléctricos. También puede evitar pérdidas asociadas con detener la producción mientras continúan gastos como salarios y otros costos operativos. ❓ ¿Qué tipos de energía podrían utilizar las empresas para autogenerar? Pueden recurrir a fuentes renovables y mantener generación térmica como respaldo.

Marcelo Cabrera, de la UIDE, plantea priorizar alternativas como energía solar, eólica o pequeñas centrales hidroeléctricas. Además, las empresas podrían desarrollar una capacidad superior a su consumo y entregar excedentes al sistema eléctrico, siempre que cumplan las condiciones regulatorias correspondientes.

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