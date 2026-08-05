Ecuador vuelve a importar electricidad de Colombia y paga 67 % menos, según el Gobierno

Ecuador reanudó este miércoles 5 de agosto de 2026 las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Colombia, luego de que las autoridades del vecino país restablecieran este mecanismo de integración energética. Para la primera jornada se programó la importación de 288 MW, equivalente al 6,2 % de la demanda energética diaria nacional, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

La cartera de Estado señaló que el precio promedio de la importación se ubicó en 0,33 dólares por kWh, una reducción del 67 % frente a operaciones anteriores, cuando el costo alcanzó 0,99 dólares por kWh. El Gobierno sostiene que este resultado permitirá optimizar el uso de los recursos del Sistema Nacional Interconectado y fortalecer la seguridad energética del país.

La importación de electricidad entre Ecuador y Colombia vuelve a operar

La reanudación del intercambio fue posible tras la coordinación entre el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y XM, operador del sistema eléctrico colombiano. De acuerdo con el comunicado oficial, las transacciones se realizan bajo criterios técnicos y económicos establecidos por la normativa vigente y en coordinación permanente entre ambos operadores.

Las TIE constituyen un mecanismo que permite comprar o vender energía entre los dos países cuando existen condiciones operativas favorables. Su funcionamiento busca aprovechar la infraestructura de interconexión existente para responder a necesidades puntuales del sistema eléctrico y mejorar la confiabilidad de las redes.

Como publicó EL COMERCIO el 22 de julio de 2026, Colombia aprobó el marco regulatorio que permitió reactivar estas operaciones, aunque manteniendo como prioridad el abastecimiento de su demanda interna durante el período de estiaje.

La importación de energía llega antes del período de estiaje

La reactivación ocurre en un contexto en el que Ecuador se prepara para la temporada de estiaje, prevista para finales de septiembre. Durante ese período disminuyen los caudales que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas, por lo que la posibilidad de importar energía desde Colombia se convierte en una herramienta para reforzar el abastecimiento del sistema.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, los 288 MW programados para esta jornada representan aproximadamente el 6,2 % de la demanda energética diaria del país. La entidad agregó que la operación se concretó a un precio promedio de 0,33 dólares por kWh, inferior al registrado en intercambios previos.

El Gobierno destaca un menor costo para el sistema eléctrico

En el comunicado oficial, el Ministerio afirmó que la reducción del precio de la electricidad contribuirá a una gestión más eficiente de los recursos energéticos y permitirá fortalecer la operación del Sistema Nacional Interconectado.

Asimismo, indicó que continuará impulsando acciones para consolidar la cooperación regional con Colombia y optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico ecuatoriano, mientras las transacciones internacionales seguirán sujetas a las condiciones técnicas, económicas y de disponibilidad definidas por los operadores de ambos países.

Preguntas frecuentes sobre la reanudación de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE):

❓ ¿Qué son las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE)? Son un mecanismo que permite intercambiar electricidad entre Ecuador y Colombia cuando existen condiciones técnicas y económicas favorables.

Las TIE permiten comprar o vender energía aprovechando la infraestructura de interconexión eléctrica entre ambos países. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, su objetivo es reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico y responder a necesidades puntuales de abastecimiento. ❓ ¿Cuánta electricidad importó Ecuador en la reanudación de las TIE? Se programó la importación de 288 megavatios (MW).De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía, los 288 MW representan aproximadamente el 6,2 % de la demanda energética diaria nacional. La operación fue coordinada entre el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y XM, operador del sistema eléctrico colombiano. ❓ ¿Cuánto costó la energía importada desde Colombia? El precio promedio fue de 0,33 dólares por kilovatio hora (kWh).

El Gobierno informó que este valor representa una reducción del 67 % frente a operaciones anteriores, cuando el costo promedio alcanzó 0,99 dólares por kWh. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, este menor precio contribuirá a optimizar el uso de los recursos del Sistema Nacional Interconectado. ❓ ¿Por qué Ecuador retomó la importación de electricidad desde Colombia? Para fortalecer el sistema eléctrico antes del período de estiaje.

La reanudación del intercambio energético ocurre mientras Ecuador se prepara para la temporada de estiaje, prevista para finales de septiembre, cuando disminuyen los caudales de los ríos que abastecen las principales centrales hidroeléctricas. La importación de energía busca reforzar el suministro durante ese período. ❓ ¿Las importaciones de electricidad serán permanentes? No necesariamente. Dependerán de las condiciones técnicas, económicas y de disponibilidad del sistema.

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que las Transacciones Internacionales de Electricidad continuarán sujetas a la disponibilidad de energía y a los criterios operativos definidos por los operadores eléctricos de Ecuador y Colombia. Además, Colombia mantiene como prioridad el abastecimiento de su demanda interna antes de autorizar exportaciones.

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