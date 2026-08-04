EEQ explica por qué se repiten los cortes de luz en Quito en la primera semana de agosto de 2026

El lunes 3 y el martes 4 de agosto de 2026, varios sectores de Quito registraron cortes de luz. Las interrupciones afectaron a barrios del norte y del sur de la ciudad. En algunos puntos, la falta de energía también alteró el funcionamiento de los semáforos. Ante estos eventos, EL COMERCIO consultó a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) sobre las causas de las desconexiones.

¿Por qué se registran varios cortes de luz en Quito?

La EEQ explicó que varios cortes de luz registrados en la capital se deben a choques contra postes e infraestructura eléctrica.

La empresa citó los eventos del 3 y 4 de agosto de 2026 para explicar este tipo de afectaciones al servicio.

El corte de luz del 3 de agosto afectó al norte de Quito

El lunes 3 de agosto de 2026, ciudadanos reportaron cortes de energía eléctrica en sectores residenciales y comerciales del norte de Quito. Las plataformas digitales de la EEQ recibieron solicitudes de asistencia.

Los sectores afectados incluyeron La Pradera, Batán Bajo, La Paz, Whymper, Paúl Rivet, Alpallana, la avenida 9 de Octubre y los alrededores de la avenida Francisco de Orellana, entre las avenidas 10 de Agosto y 6 de Diciembre.

La afectación también alcanzó el tramo de la avenida Francisco de Orellana entre La Colina y San Ignacio.

La EEQ movilizó equipos técnicos hacia La Carolina. Las labores también se concentraron en la calle Coruña, San Ignacio, la avenida Juan Montalvo, La Pradera y sus alrededores.

Posteriormente, la empresa informó que un vehículo desprendió cables de operadoras de telecomunicaciones. El hecho provocó un cortocircuito en la red de medio voltaje y la desconexión simultánea de dos alimentadores.

El siniestro del 4 de agosto afectó postes e infraestructura eléctrica

Un siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 03:40 del martes 4 de agosto de 2026, en el sector de las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo, en el sur de Quito. El hecho afectó postes e infraestructura eléctrica.

La EEQ restableció el servicio en la mayor parte de los sectores afectados.

Los trabajos continuaron en Juan Camacaro, El Canelo, Juan Lagos, Antonio de Carranza y sus alrededores.

Usuarios también reportaron falta de energía en los redondeles del Calzado y del Atahualpa. La EEQ no confirmó esos reportes de forma individual.

388 postes chocados entre enero y julio de 2026

La EEQ registró 388 postes chocados entre enero y julio de 2026. Hasta el 17 de julio, la empresa contabilizó más de 370 casos. Casi dos por día.

La empresa estima un costo base aproximado de 1 200 dólares por cada poste afectado. Ese valor debe cubrirlo la persona responsable del siniestro. Según la EEQ, la reparación de un poste puede costar hasta 12 000 dólares.

Recalcó que estas emergencias dejan sin energía a casas y comercios de Quito durante el tiempo que dura la reconexión del sistema.

Cortes de luz en Quito; preguntas frecuentes