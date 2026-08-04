EEQ explica por qué se repiten los cortes de luz en Quito en la primera semana de agosto de 2026

El lunes 3 y el martes 4 de agosto de 2026, varios sectores de Quito registraron cortes de luz. Las interrupciones afectaron a barrios del norte y del sur de la ciudad. En algunos puntos, la falta de energía también alteró el funcionamiento de los semáforos. Ante estos eventos, EL COMERCIO consultó a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) sobre las causas de las desconexiones.
La EEQ explicó que varios cortes de luz registrados en la capital se deben a choques contra postes e infraestructura eléctrica.
La empresa citó los eventos del 3 y 4 de agosto de 2026 para explicar este tipo de afectaciones al servicio.
El lunes 3 de agosto de 2026, ciudadanos reportaron cortes de energía eléctrica en sectores residenciales y comerciales del norte de Quito. Las plataformas digitales de la EEQ recibieron solicitudes de asistencia.
Los sectores afectados incluyeron La Pradera, Batán Bajo, La Paz, Whymper, Paúl Rivet, Alpallana, la avenida 9 de Octubre y los alrededores de la avenida Francisco de Orellana, entre las avenidas 10 de Agosto y 6 de Diciembre.
La afectación también alcanzó el tramo de la avenida Francisco de Orellana entre La Colina y San Ignacio.
La EEQ movilizó equipos técnicos hacia La Carolina. Las labores también se concentraron en la calle Coruña, San Ignacio, la avenida Juan Montalvo, La Pradera y sus alrededores.
Posteriormente, la empresa informó que un vehículo desprendió cables de operadoras de telecomunicaciones. El hecho provocó un cortocircuito en la red de medio voltaje y la desconexión simultánea de dos alimentadores.
Un siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 03:40 del martes 4 de agosto de 2026, en el sector de las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo, en el sur de Quito. El hecho afectó postes e infraestructura eléctrica.
La EEQ restableció el servicio en la mayor parte de los sectores afectados.
Los trabajos continuaron en Juan Camacaro, El Canelo, Juan Lagos, Antonio de Carranza y sus alrededores.
Usuarios también reportaron falta de energía en los redondeles del Calzado y del Atahualpa. La EEQ no confirmó esos reportes de forma individual.
La EEQ registró 388 postes chocados entre enero y julio de 2026. Hasta el 17 de julio, la empresa contabilizó más de 370 casos. Casi dos por día.
La empresa estima un costo base aproximado de 1 200 dólares por cada poste afectado. Ese valor debe cubrirlo la persona responsable del siniestro. Según la EEQ, la reparación de un poste puede costar hasta 12 000 dólares.
Recalcó que estas emergencias dejan sin energía a casas y comercios de Quito durante el tiempo que dura la reconexión del sistema.
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) explicó que varios cortes de energía ocurridos en la ciudad se originan por choques contra postes e infraestructura eléctrica.
Los eventos registrados el 3 y 4 de agosto de 2026 provocaron interrupciones del servicio en distintos sectores del norte y sur de Quito, además de afectar el funcionamiento de algunos semáforos.
Un vehículo desprendió cables de operadoras de telecomunicaciones, lo que provocó un cortocircuito en la red de medio voltaje y la desconexión de dos alimentadores eléctricos.
La emergencia dejó sin energía a sectores como La Pradera, Batán Bajo, La Paz, San Ignacio y los alrededores de la avenida Francisco de Orellana, mientras la EEQ movilizó cuadrillas para restablecer el servicio.
Un siniestro de tránsito ocurrido en las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo afectó postes e infraestructura eléctrica de la EEQ.
El incidente ocurrió alrededor de las 03:40. La empresa restituyó el servicio en la mayor parte de los sectores afectados y continuó los trabajos en barrios como Juan Camacaro, El Canelo, Juan Lagos y Antonio de Carranza.
La Empresa Eléctrica Quito contabilizó 388 postes chocados entre enero y julio de 2026.
La cifra refleja un promedio cercano a dos postes impactados por día, una de las principales causas de interrupciones del servicio eléctrico en la capital.
La EEQ estima un costo base de aproximadamente 1 200 dólares por cada poste afectado, aunque la reparación puede alcanzar los 12 000 dólares según los daños.
La empresa indicó que estos costos deben ser asumidos por la persona responsable del siniestro de tránsito que ocasionó el daño a la infraestructura eléctrica.
Los impactos contra postes pueden dejar sin energía a viviendas, comercios e infraestructura vial mientras se realizan las reparaciones.
La EEQ señaló que estas emergencias requieren maniobras técnicas para reparar la red y restablecer el suministro eléctrico de forma segura.
La EEQ despliega cuadrillas técnicas para identificar la falla, reparar la infraestructura afectada y restablecer el servicio eléctrico.
En los eventos del 3 y 4 de agosto de 2026, la empresa movilizó personal a los sectores afectados y ejecutó maniobras para recuperar progresivamente el suministro de energía.