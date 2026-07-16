Cortes de agua afectan a 23 sectores en el sur de Quito este jueves 16 de junio

La rotura de una tubería matriz de Turubamba y Quitumbe provocó cortes de agua potable a 23 sectores del sur de Quito la tarde del 16 de julio de 2026, según informó la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado (Epmaps).

Detalles del corte de agua en 23 sectores del sur de Quito

Este incidente provocó la suspensión temporal del servicio en varias áreas de las parroquias Turubamba y Quitumbe.

La Alcaldía Metropolitana comunicó que los trabajos de reparación se encuentran en marcha, y el abastecimiento se restablecerá de forma paulatina durante la tarde.

Sectores afectados por el corte de agua

La interrupción del servicio afecta a los siguientes sectores:

Santo Tomás II

Padre Inocencio

El Garrochal

Venecia 2

Caupicho

Músculos y Rieles

San José

Santa Isabel

El Dorado

Edén del Sur

Corporación Nacional

Ciudadela Argentina

San Blas 1

Venceremos de Turubamba

Carlos Eduardo

La Bretania

Tréboles del Sur

Panamericana Sur

La Puerta Negra

Virgen del Quinche

Señor de la Buena Esperanza

Ciudadela Metropolitana

Valle del Sur

Agradecimientos y restablecimiento del servicio

La Alcaldía lamentó las molestias ocasionadas por la suspensión temporal del servicio en estas zonas del sur de la capital. Una vez concluidos los trabajos de reparación, el suministro de agua potable volverá progresivamente a los sectores afectados durante la tarde.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía mientras se ejecutan las labores necesarias para normalizar el servicio en las parroquias Turubamba y Quitumbe.

Cortes de agua en el sur de Quito este jueves 16 de julio; preguntas frecuentes

❓¿Por qué se produjo el corte de agua potable en el sur de Quito el 16 de julio de 2026?

El corte de agua fue provocado por la rotura de una tubería matriz que abastece a las parroquias Turubamba y Quitumbe.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el incidente ocasionó la suspensión temporal del servicio en 23 sectores del sur de Quito. La Alcaldía Metropolitana señaló que los trabajos de reparación comenzaron de inmediato para restablecer el suministro de manera progresiva.

❓¿Qué sectores del sur de Quito fueron afectados por el corte de agua?

El corte afecta a 23 sectores, entre ellos Santo Tomás II, Caupicho, Edén del Sur, La Bretania, Panamericana Sur, Ciudadela Metropolitana y Valle del Sur.

Los sectores afectados son Santo Tomás II, Padre Inocencio, El Garrochal, Venecia 2, Caupicho, Músculos y Rieles, San José, Santa Isabel, El Dorado, Edén del Sur, Corporación Nacional, Ciudadela Argentina, San Blas 1, Venceremos de Turubamba, Carlos Eduardo, La Bretania, Tréboles del Sur, Panamericana Sur, La Puerta Negra, Virgen del Quinche, Señor de la Buena Esperanza, Ciudadela Metropolitana y Valle del Sur, ubicados en las parroquias Turubamba y Quitumbe.

❓¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua potable en los sectores afectados?

El servicio se restablecerá de forma paulatina durante la tarde, una vez concluyan las labores de reparación.

La Alcaldía Metropolitana de Quito informó que el abastecimiento no regresará de manera simultánea en todos los sectores, sino progresivamente conforme se normalice el funcionamiento de la tubería matriz afectada. Las autoridades mantienen el monitoreo de los trabajos para garantizar la recuperación del servicio.

❓¿Qué entidad está a cargo de la reparación de la tubería matriz en el sur de Quito?

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) está a cargo de las labores de reparación.

La entidad municipal coordina las acciones técnicas necesarias para solucionar la rotura registrada en la infraestructura hídrica que abastece a las parroquias Turubamba y Quitumbe. La intervención busca reducir el tiempo de afectación para los usuarios del servicio de agua potable.

❓¿Qué informó la Alcaldía de Quito sobre el corte de agua en Turubamba y Quitumbe?

La Alcaldía lamentó las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se ejecutan las reparaciones.

El Municipio de Quito comunicó que los equipos técnicos trabajan para normalizar el suministro de agua potable lo antes posible. Asimismo, reiteró que el restablecimiento del servicio será progresivo en los 23 sectores afectados, conforme avancen las labores en la tubería matriz dañada.

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