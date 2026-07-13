Quito Bici regresa con más unidades, paradas y horarios ampliados

Quito Bici, el sistema de bicicletas públicas en Quito, regresa con más unidades, paradas, horarios extendidos y tecnología de punta. El alcalde Pabel Muñoz confirmó esta información el lunes 13 de julio de 2026.

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Quito Bici, las nuevas paradas, unidades, horarios y tecnología

El sistema iniciará operaciones en julio de 2026, según un anuncio del Municipio de Quito en marzo de este año. Contará con 250 bicicletas, 25 estaciones y ofrecerá cobertura desde Quitumbe hasta La Ofelia.

Mejoras en infraestructura y seguridad

El alcalde Muñoz informó que el sistema de bicicletas públicas contará con una renovación de su infraestructura.

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Las bicicletas permanecerán aseguradas en las estaciones y podrán desbloquearse mediante la Tarjeta Ciudad o utilizando un código QR desde el teléfono móvil.

Aumento en la cantidad de bicicletas y estaciones

Según el Municipio, Quito Bici pasará de 120 a 250 bicicletas. Además, el número de estaciones aumentará de 6 a 25, mientras que los anclajes crecerán de 180 a 425.

Horarios y cobertura del servicio

El servicio estará disponible de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00, lo que representa dos horas más que el horario anterior. La cobertura aproximada será de 40 kilómetros cuadrados, conectando sectores desde Quitumbe hasta La Ofelia.

Tecnología avanzada para la seguridad

Cada bicicleta contará con geolocalización en tiempo real (GPS) y un candado de bloqueo electrónico. Las estaciones tendrán un tótem de seguridad conectado a un centro de mando para el monitoreo permanente.

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Crea tu Cuenta Ciudad para acceder al servicio

Para utilizar el servicio, será necesario crear una Cuenta Ciudad, que deberá vincularse al Sistema Integrado de Recaudo (SIR) para habilitar el desbloqueo de las bicicletas. Los usuarios podrán registrarse a través del portal www.quitonosmueve.gob.ec.

Beneficios de la Tarjeta Ciudad

Pabel Muñoz invitó a la ciudadanía a obtener la Tarjeta Ciudad, destacando que permite acceder a distintos servicios de movilidad, como el Metro y el Trole. “Usted verá los beneficios porque permite que todos estemos conectados”, manifestó.

Estaciones distribuidas por Quito

Las 25 estaciones estarán ubicadas en diferentes zonas de la ciudad:

Quitumbe

Plataforma del Sur

Quicentro Sur

Morán Valverde

Solanda

Cardenal de la Torre

Villaflora

La Magdalena

Centro Histórico

San Francisco

Centro – Norte

La Alameda

El Ejido

Gabriela Mistral

Universidad Central

Norte (La Mariscal – La Carolina)

La Pradera

La Carolina

Atahualpa

Naciones Unidas

Isla Tortuga

Hipercentro y Norte Alto

Parque Navarro

Universidades

El Labrador

Bicentenario

Fernández Salvador

Manta

Ofelia

Tiempos y condiciones de uso de las bicicletas

Cada préstamo tendrá una duración máxima de60 minutos . Al finalizar ese tiempo, el usuario deberá devolver la bicicleta a una estación para poder retirar otra. No existirá un límite diario para el número de préstamos.

Aspiraciones futuras del sistema Quito Bici

Pabel Muñoz expresó que, a largo plazo, buscan consolidar el sistema y ampliar su uso entre nuevos públicos, incluidos los turistas. “Imagínense lo que es ciclear en la ciudad más linda del mundo”, concluyó Muñoz.

Informe extra:Quito

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