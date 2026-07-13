Quito Bici regresa con más unidades, paradas y horarios ampliados

Quito Bici, el sistema de bicicletas públicas en Quito, regresa con más unidades, paradas, horarios extendidos y tecnología de punta. El alcalde Pabel Muñoz confirmó esta información el lunes 13 de julio de 2026.
El sistema iniciará operaciones en julio de 2026, según un anuncio del Municipio de Quito en marzo de este año. Contará con 250 bicicletas, 25 estaciones y ofrecerá cobertura desde Quitumbe hasta La Ofelia.
El alcalde Muñoz informó que el sistema de bicicletas públicas contará con una renovación de su infraestructura.
Las bicicletas permanecerán aseguradas en las estaciones y podrán desbloquearse mediante la Tarjeta Ciudad o utilizando un código QR desde el teléfono móvil.
Según el Municipio, Quito Bici pasará de 120 a 250 bicicletas. Además, el número de estaciones aumentará de 6 a 25, mientras que los anclajes crecerán de 180 a 425.
El servicio estará disponible de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00, lo que representa dos horas más que el horario anterior. La cobertura aproximada será de 40 kilómetros cuadrados, conectando sectores desde Quitumbe hasta La Ofelia.
Cada bicicleta contará con geolocalización en tiempo real (GPS) y un candado de bloqueo electrónico. Las estaciones tendrán un tótem de seguridad conectado a un centro de mando para el monitoreo permanente.
Para utilizar el servicio, será necesario crear una Cuenta Ciudad, que deberá vincularse al Sistema Integrado de Recaudo (SIR) para habilitar el desbloqueo de las bicicletas. Los usuarios podrán registrarse a través del portal www.quitonosmueve.gob.ec.
Pabel Muñoz invitó a la ciudadanía a obtener la Tarjeta Ciudad, destacando que permite acceder a distintos servicios de movilidad, como el Metro y el Trole. “Usted verá los beneficios porque permite que todos estemos conectados”, manifestó.
Las 25 estaciones estarán ubicadas en diferentes zonas de la ciudad:
Cada préstamo tendrá una duración máxima de60 minutos . Al finalizar ese tiempo, el usuario deberá devolver la bicicleta a una estación para poder retirar otra. No existirá un límite diario para el número de préstamos.
Pabel Muñoz expresó que, a largo plazo, buscan consolidar el sistema y ampliar su uso entre nuevos públicos, incluidos los turistas. “Imagínense lo que es ciclear en la ciudad más linda del mundo”, concluyó Muñoz.