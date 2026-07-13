Quito abre 800 cupos para bachillerato acelerado virtual

Este lunes 13 de julio de 2026, el programa municipal “Quito Vuelve al Aula” inició su proceso de inscripciones para el nuevo periodo académico. Esta iniciativa ofrece a personas mayores de 18 años, que por diversos motivos no culminaron su escolaridad, la oportunidad de obtener su título de bachiller mediante modalidades flexibles. Para este ciclo, la Alcaldía de Quito dispone de 800 cupos, distribuidos en formatos virtual y semipresencial.

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Crecimiento del programa educativo

El alcalde Pabel Muñoz destacó el crecimiento exponencial que ha tenido la iniciativa en la administración actual. Durante 2025, el programa cerró con 5 081 estudiantes matriculados, lo que representa un incremento del 78 % en comparación con las cifras registradas en 2022, cuando la cifra fue de 2 756.

En 2026, solo en el primer ciclo, se graduaron 663 estudiantes, una cifra que supera en 495 % a los graduados en 2023. Además, el proyecto cuenta con 17 aulas móviles que atienden a 461 personas en puntos estratégicos como Emaseo y el Museo de la Ciudad.

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Requisitos y plazos de inscripción

Para acceder a este programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años cumplidos o más.

o más. Presentar la copia de la cédula de identidad.

de identidad. Adjuntar el certificado de los últimos tres años de escuela y los años de colegio aprobados.

y los años de colegio aprobados. Incluir una planilla de servicio básico.

Cronograma:

Modalidad Virtual: El proceso de registro estará habilitado hasta el viernes 17 de julio . Los interesados pueden acercarse a la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (sur), la Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (norte) o a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte en el Centro Histórico.

El proceso de registro estará habilitado hasta el . Los interesados pueden acercarse a la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (sur), la Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (norte) o a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte en el Centro Histórico. Modalidad Semipresencial: Las inscripciones se receptarán hasta el viernes 7 de agosto en cualquiera de las 14 Unidades Educativas Metropolitanas (UEM) habilitadas y en la Secretaría de Educación.

Las inscripciones se receptarán en cualquiera de las 14 Unidades Educativas Metropolitanas (UEM) habilitadas y en la Secretaría de Educación. No deje de leer: Municipio de Quito ofrece 1 409 cupos para estudiantes en el año lectivo 2026-2027

Reconocimiento internacional

La calidad pedagógica de “Quito Vuelve al Aula” ha sido reconocida en diversos foros internacionales, incluyendo el ‘III Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica 2025’ (México) y el ‘Laboratorio Regional de Gestión y Liderazgo’ en Cusco (2026), consolidándose como un referente en la educación para jóvenes y adultos.

Informe extra: Educación en línea

¿Quiénes pueden inscribirse en el programa?

Personas mayores de 18 años que cuenten con escolaridad previa y deseen culminar sus estudios de bachillerato de manera acelerada.

¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones virtuales?

El plazo para la modalidad virtual vence el viernes 17 de julio de 2026.

¿Cuántos cupos hay disponibles para este proceso?

Se han habilitado 800 cupos en total entre las modalidades virtual y semipresencial.

¿Dónde se realizan las inscripciones semipresenciales?

En cualquiera de las 14 Unidades Educativas Metropolitanas designadas para el programa o en la Secretaría de Educación, hasta el 7 de agosto.

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