Feria de empleo en Quito ofrecerá 4 000 vacantes este viernes

La administración municipal de Quito, a través de la agencia ConQuito, convocó a la ciudadanía a participar en la mayor feria de empleo en Quito de la historia. Este viernes 17 de julio de 2026, el Centro de Exposiciones Quito se convertirá en el punto de encuentro donde cerca de 100 empresas del sector productivo ofertarán un total de 4 000 vacantes.

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Un encuentro histórico para el empleo

Esta edición representa una cifra récord para la ciudad. La participación del sector privado ha sido masiva, consolidando este espacio como el mecanismo principal para conectar al talento humano local con las demandas actuales del mercado laboral.

Esta actividad forma parte de la Ruta de Empleabilidad impulsada por el alcalde Pabel Muñoz. Esta estrategia integra servicios como la Bolsa Metropolitana de Empleo, la Agenda Metropolitana de Capacitación y la gestión directa de vacantes corporativas.

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Importancia de la alianza público-privada

Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, destacó la importancia de la alianza entre lo público y lo privado. Según el funcionario, el objetivo es generar soluciones concretas para las familias mediante el acceso a oportunidades de trabajo en Quito.

Pasos para participar

La feria es de acceso gratuito, pero requiere una gestión previa para asegurar una atención fluida.

Los ciudadanos interesados deben obtener uno de los 14 000 turnos habilitados ingresando a la página web www.conquito.org.ec.

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Este proceso estará disponible a partir del miércoles 15 de julio. Se recomienda a los aspirantes realizar el registro con antelación para garantizar una mejor experiencia durante la jornada del viernes 17, día en que se llevará a cabo la vinculación presencial con los reclutadores de las empresas participantes.

Informe extra: Oferta laboral

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo?

El evento se realizará el viernes 17 de julio de 2026 en el Centro de Exposiciones Quito.

¿Es obligatorio obtener un turno para asistir?

Sí, la organización ha dispuesto 14 000 turnos gratuitos para garantizar una atención ordenada.

¿Cómo puedo obtener mi turno?

Los interesados deben registrarse en el portal www.conquito.org.ec, a partir del miércoles 15 de julio.

¿Cuántas empresas participan en esta edición?

Cerca de 100 empresas del sector productivo pondrán a disposición sus vacantes.

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