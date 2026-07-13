Ministerio de Educación abre nuevas vacantes para docentes en Educa Empleo

El Gobierno lanzó una nueva convocatoria de Educa Empleo para incorporar docentes al sistema educativo fiscal y fiscomisional del régimen Costa-Galápagos. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) invitó a los profesionales interesados a participar en este proceso, que permitirá cubrir vacantes mediante contratos ocasionales y nombramientos provisionales.

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Fechas de inscripción y publicación de resultados

Los aspirantes podrán presentar su postulación el 14 y 15 de julio de 2026 a través del portal oficial de Educa Empleo. El Ministerio informó que publicará los resultados el 22 de julio. Los profesionales seleccionados se incorporarán a sus funciones desde el 1 de agosto de 2026.

Requisitos para participar en la convocatoria

El proceso de inscripción se desarrollará exclusivamente por medio de la plataforma Educa Empleo, disponible en el portal oficial del Minedec. Para postular, los interesados deberán contar con un título de tercer nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (Sniese) que corresponda al perfil solicitado para la vacante.

Además, los aspirantes no podrán mantener una relación laboral vigente con el Minedec bajo la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) ni bajo la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). El Ministerio también estableció requisitos específicos para determinadas plazas, como la certificación de nivel B2 para quienes aspiren a cargos de docentes de inglés y el certificado de bilingüismo para las vacantes de Educación Intercultural Bilingüe.

Objetivos y resultados del programa Educa Empleo

Educa Empleo busca cubrir necesidades de docentes en las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del país. Según el Minedec, esta herramienta tecnológica desarrolla procesos periódicos de selección para atender las necesidades de talento humano.

En esta convocatoria, el proceso se enfoca en el régimen Costa-Galápagos, ya que el régimen Sierra-Amazonía atraviesa actualmente su período de vacaciones. La plataforma permite incorporar docentes mediante contratos ocasionales y nombramientos provisionales, respondiendo así a las vacantes generadas en el sistema educativo.

Balance del programa desde su implementación

El Gobierno presentó un balance sobre los resultados alcanzados con este mecanismo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, se incorporaron 19 917 docentes a través de Educa Empleo. Estas incorporaciones han contribuido a fortalecer la continuidad del servicio educativo, optimizar la cobertura de vacantes en las instituciones fiscales y fiscomisionales, y garantizar una educación de calidad para miles de estudiantes en todo el país.

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