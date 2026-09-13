Cortes de luz en Quito se reportan desde varios sectores este domingo 13 de septiembre

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Varios sectores de Quito registraron cortes de luz durante la mañana de este domingo 13 de septiembre de 2026. Los usuarios reportaron la falta de energía desde después de las 08:00 y expresaron sus reclamos en las redes sociales de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Los reportes provinieron de zonas como La Mañosca, Rumipamba y Santa Marianita de Jesús. También un morador informó que cerca de las 10:00 los hogares ubicados entre las avenidas América y República continuaban sin electricidad. Los ciudadanos cuestionaron que la suspensión del servicio no se comunicara con anticipación y señalaron las dificultades que esta situación generó para personas que dependen de equipos eléctricos por motivos de salud.

La EEQ informó que trabaja para restablecer el servicio

Los primeros reclamos aparecieron después de las 08:00. En redes sociales, los usuarios preguntaron si los cortes correspondían a trabajos programados y pidieron la restitución de la energía.

Uno de los ciudadanos señaló que el sector de La Mañosca permanecía sin luz durante la mañana y preguntó si se trataba de un corte programado. Otro usuario informó que la suspensión afectaba a Rumipamba desde las 08:44.

También hubo reportes desde Santa Marianita de Jesús, en el sur de Quito, cerca del colegio Montúfar. Un usuario pidió que la empresa restableciera el servicio en ese sector.

La Empresa Eléctrica de Quito respondió a estos reportes y agradeció la información proporcionada por los ciudadanos. La entidad indicó que había generado una orden de trabajo y que su equipo técnico atendería el requerimiento para normalizar el servicio eléctrico.

Sin embargo, los reclamos continuaron durante la mañana. La EEQ señaló que su personal operativo atendía una orden de trabajo programada. La empresa también informó que esperaba normalizar el servicio hasta las 14:00.

La entidad ofreció disculpas por las molestias ocasionadas. En su comunicación no explicó las razones de los cortes ni detalló cuáles eran todos los sectores afectados.

No hay servicio eléctrico en el sector de la Mañosca entre América y República, no hay información al respecto. — DiDi Barrezueta (@Didi_bb) September 13, 2026

Usuarios cuestionaron la falta de aviso previo

Los cortes sorprendieron a varios ciudadanos que expresaron su malestar por la falta de información previa. Los usuarios señalaron que un aviso anticipado les habría permitido tomar medidas para enfrentar la suspensión del servicio.

Entre los reclamos apareció el caso de una persona que informó que su abuela y ella dependen de oxígeno. Según explicó, ambas permanecían sin electricidad en Rumipamba y recibieron por mensaje privado la indicación de que la empresa realizaba trabajos y que el servicio regresaría a las 14:00.

El usuario cuestionó que la empresa no hubiera comunicado antes la intervención para que las personas pudieran tomar previsiones, especialmente quienes necesitan equipos eléctricos por su condición de salud.

Un usuario comentó que en la calle Jorge Hinojosa había fusibles abiertos, seguramente a causa de los vientos. La Empresa le respondió que atenderían la denuncia.

Así, durante la mañana del 13 de septiembre, la EEQ recibió reportes de cortes en distintos puntos de Quito mientras sus equipos atendían las órdenes de trabajo. La empresa fijó las 14:00 como hora prevista para normalizar el servicio, aunque hasta las 10:00 los ciudadanos continuaban reportando interrupciones en diferentes sectores.

Por interno indican que están haciendo trabajos y restablecerán el servicio a las 14hrs. Debieron anunciar para uno preveer, mi abuelita y yo somos oxigeno dependientes. #GrupoPrioritario #Discapacidad #AdultoMayor #oxigeno #Quito #SinLuz — N.P.M. 🇪🇨🌻 (@nataliappm) September 13, 2026

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