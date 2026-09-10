Cortes de luz afectaron sectores del norte de Quito y complicaron el tránsito este jueves 10 de septiembre

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

a Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que realizó trabajos correctivos para atender los cortes de luz registrados en distintos sectores del norte de Quito. La intervención permitió restablecer el servicio eléctrico en la mayor parte de las zonas afectadas.

La empresa señaló que sus equipos continúan trabajando para recuperar completamente el suministro. Los cortes también provocaron problemas en el tránsito, debido a que varios semáforos dejaron de funcionar y generaron congestión en intersecciones del norte y del hipercentro de la capital.

Trabajos permitieron recuperar gran parte del servicio

El personal operativo de la EEQ se desplazó hasta el sector de La Carolina para ejecutar trabajos correctivos y atender las fallas que provocaron la suspensión del servicio eléctrico.

Entre los sectores afectados estuvieron La Pradera, San Salvador, la avenida Eloy Alfaro, entre San Salvador y la avenida Los Shyris, además de Bosmediano y sus alrededores.

Durante la emergencia, usuarios también reportaron cortes de luz en La Gasca, CNE, Luxemburgo y Holanda. La situación generó reclamos y reportes ciudadanos sobre la falta de energía en distintos puntos de Quito.

Uno de los reportes llegó desde Tumbaco. Un usuario indicó que llevaba alrededor de 30 minutos sin luz en el sector de Ventura Mall, cerca de la gasolinera Puma, en la calle González Suárez y Francisco de Orellana.

Ante ese reporte, la EEQ informó que su personal operativo atendía la orden de trabajo programado número 88644-04. En ese momento, la empresa señaló que tenía previsto normalizar el servicio a las 14:00.

Posteriormente, la EEQ comunicó una actualización sobre la situación. La empresa informó que ya ejecutó los trabajos correctivos y logró restablecer el servicio eléctrico en la mayor parte de los sectores afectados. Sin embargo, aclaró que sus equipos todavía realizan labores para recuperar el suministro en su totalidad.

🏗️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Personal Operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de la Carolina, realizando trabajos correctivos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Sectores afectados: La Pradera, San Salvador, Av. Eloy Alfaro entre San Salvador y Av.… — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) September 10, 2026

Cortes de luz complicaron el tránsito

La interrupción del servicio eléctrico también afectó la movilidad en el norte de Quito. Los cortes provocaron que varios semáforos dejaran de funcionar y dificultaron la circulación vehicular.

Los reportes ciudadanos señalaron congestión en el hipercentro de Quito. Los problemas se concentraron en intersecciones de las avenidas Los Shyris, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, además del perímetro del parque La Carolina.

Uno de los puntos con mayores dificultades fue la intersección de Los Shyris y Eloy Alfaro. Usuarios reportaron que los semáforos estaban apagados y que no había agentes de tránsito para regular la circulación.

La falta de señalización semafórica complicó el desplazamiento de los conductores mientras los equipos de la EEQ trabajaban para solucionar las fallas.

Con la ejecución de los trabajos correctivos, la empresa logró recuperar el servicio en la mayor parte de las zonas afectadas. Los trabajos continúan para completar el restablecimiento del suministro eléctrico.

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