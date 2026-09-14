Cortes de luz afectan a varios sectores de Quito este 14 de septiembre de 2026

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Varias zonas de Quito registraron cortes de luz este 14 de septiembre. Los reportes se concentraron en sectores del norte, centro norte y los valles de la capital.

La falta de energía fue notificada desde Iñaquito, La Floresta, González Suárez, La Mariscal, La Pradera, Cumbayá y Los Chillos. También se registraron novedades en puntos de las avenidas Patria, Amazonas, República, Eloy Alfaro, Gaspar de Villarroel, 6 de Diciembre y Tomás de Berlanga.

@ElectricaQuito estamos sin luz en Miravalle 2! Sector Nueva Cumbaya! Su ayuda por favor!!! — Monen Sepúlveda (@MonenSepulveda) September 14, 2026

¿Qué respondió la Empresa Eléctrica Quito sobre los cortes de luz??

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) respondió a varios de los reportes y atribuyó las interrupciones a daños en los respectivos sectores.

“Agradecemos su reporte, tenemos un daño en el sector, nuestro equipo técnico, atenderá la novedad y se normalizará su servicio eléctrico”, indicó la entidad.

Esta respuesta fue emitida ante alertas procedentes de Los Chillos, La Pradera, Cumbayá, La Mariscal y el sector de las avenidas 6 de Diciembre y Tomás de Berlanga.

Señores @ElectricaQuito podrían dignarse en informar por qué existe corte de energía en el sector de la Patria y Amazonas? Vamos más de una hora sin servicio — Fernando I. Castro G (@LordPrometheus) September 14, 2026

No se ha informado si existe una sola falla

Las respuestas de la EEQ se refieren a daños en cada sector, pero no determinan si todos los cortes tienen un mismo origen o corresponden a incidentes diferentes.

La entidad tampoco especificó qué ocasionó los daños, cuántos usuarios resultaron afectados ni el tiempo estimado para restablecer completamente el servicio.

Hasta el momento de los reportes, la Empresa Eléctrica Quito no había publicado un comunicado general sobre el alcance de las interrupciones.

Cortes de luz en Quito, preguntas frecuentes

❓¿Qué sectores de Quito registraron cortes de luz este 14 de septiembre? Las interrupciones fueron reportadas en sectores del norte, centro norte y los valles de Quito.

Entre las zonas mencionadas están Iñaquito, La Floresta, González Suárez, La Mariscal, La Pradera, Cumbayá y Los Chillos, además de varios tramos de avenidas principales. ❓¿Qué dijo la Empresa Eléctrica Quito sobre los cortes de luz? La Empresa Eléctrica Quito respondió a varios reportes y señaló que existían daños en los respectivos sectores.

La entidad indicó que sus equipos técnicos atenderían las novedades para normalizar el servicio eléctrico. ❓¿La EEQ confirmó una sola causa para todos los cortes? No. Las respuestas conocidas se refieren a daños en cada sector, pero no establecen que todas las interrupciones tengan un mismo origen.

Tampoco se ha informado públicamente si los cortes corresponden a una falla general o a incidentes distintos. ❓¿Cuánto tiempo tardará en restablecerse el servicio eléctrico? La Empresa Eléctrica Quito no informó un tiempo estimado para la normalización completa del servicio.

Las respuestas de la entidad señalaron únicamente que los equipos técnicos trabajarían en los daños reportados.

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