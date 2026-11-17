Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El nivel de agua del embalse de Mazar, una de las principales reservas para la generación de electricidad en Ecuador, volvió a descender este martes 17 de noviembre de 2026, después de una recuperación temporal durante los primeros días del mes.

Hasta las 09:00 de este martes, el embalse registró una cota de 2 121,98 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), con una reducción de 1,53 metros durante las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos de Celec Sur que recoge una plataforma independiente de monitoreo.

Con esta nueva medición, Mazar se encuentra a 6,98 metros de alcanzar los 2 115 metros, una de las referencias críticas para la operación de la central hidroeléctrica.

Mazar pierde más de cinco metros de agua en nueve días

Durante los primeros días de noviembre, el embalse experimentó una recuperación en sus reservas de agua. Sin embargo, esa tendencia cambió durante la segunda semana del mes.

Entre el 8 y el 17 de noviembre, la cota del embalse descendió 5,32 metros.

Estos son algunos de los registros de Mazar durante noviembre de 2026, que corresponden a distintos horarios de cada jornada.

Evolución del nivel de agua de Mazar Noviembre de 2026 | Metros sobre el nivel del mar 2130 2125 2120 2115 2125,90 2127,90 2127,30 2123,87 2122,67 2121,98 1 nov. 4 nov. 8 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. Referencia crítica Fuente: registros de Celec Sur reproducidos por un monitor independiente.

Mazar dejó de generar electricidad durante la mañana

Los registros del portal oficial de monitoreo de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) muestran que la central hidroeléctrica Mazar dejó de producir electricidad durante la mañana del martes 17 de noviembre.

Unidades de generación de Mazar 17 de noviembre de 2026 3 2 1 0 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 0 de 2 Turbinas en funcionamiento a las 10:00. Fuente: Celec EP.

Durante las primeras seis horas de la jornada, la central mantuvo una producción de aproximadamente 130 megavatios hora (MWh) en cada registro horario. A las 07:00, esa cifra descendió a unos 12 MWh.

Desde las 08:00, la plataforma muestra que ninguna de las dos unidades de generación se encontraba en funcionamiento.

Los registros de Celec no detallan las causas de la interrupción de la producción eléctrica.

Producción de electricidad de Mazar 17 de noviembre de 2026 | Energía en MWh 140 120 100 80 60 40 20 0 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 ≈ 130 MWh ≈ 12 Fuente: Celec EP. Valores aproximados a partir de la gráfica oficial.

El nivel crítico de Mazar y su importancia para Ecuador

La cota es la altura que alcanza la superficie del agua del embalse respecto al nivel del mar. Esta medición permite conocer la evolución de las reservas de agua que sirven para la producción de electricidad.

La ficha técnica de Celec establece una cota máxima de operación de 2 153 metros y una mínima de 2 098 metros. No obstante, los 2 115 metros constituyen una referencia crítica para la operación de la hidroeléctrica.

El descenso de las reservas de agua puede limitar la capacidad de generación de electricidad de las centrales hidroeléctricas.

Los niveles del embalse de Mazar 17 de noviembre de 2026 | 09:00 2 153 m 2 121,98 m 2 115 m 2 098 m Cota máxima Nivel actual Referencia crítica Cota mínima técnica 6,98 m 6,98 metros Separan al embalse de la referencia crítica de 2 115 metros. Fuente: ficha técnica de Celec y registros reproducidos por un monitor independiente. Ilustración esquemática.

Así operan las hidroeléctricas del complejo Paute

Durante la mañana de este martes, el caudal de ingreso de agua al embalse de Mazar registró 21,7 metros cúbicos por segundo. Esto equivale a 21 700 litros de agua por segundo.

Estado de las hidroeléctricas del complejo Paute 17 de noviembre de 2026 | 09:00 Mazar0 de 2 unidades Paute-Molino7 de 10 unidades Sopladora3 de 3 unidades En funcionamiento Sin generar Fuente: registros de Celec Sur reproducidos por un monitor independiente.

Con corte a las 09:00, los registros del monitor independiente muestran distintas condiciones de funcionamiento en las tres centrales que conforman el Complejo Hidroeléctrico Paute Integral.

Mientras Mazar no registraba generación eléctrica, Paute-Molino mantenía siete de sus 10 unidades de generación en funcionamiento y Sopladora operaba con sus tres turbinas.

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