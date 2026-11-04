La cota de Mazar gana casi cuatro metros de agua tras el feriado nacional

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El fuerte temporal invernal que experimenta el país generó un escenario favorable para el sistema hidroeléctrico durante los días de feriado que concluyeron este martes. El aporte constante de las lluvias en la cuenca austral, sumado a una reducción estratégica en el régimen de trabajo del complejo Paute-Molino, permitió que la cota de Mazar registre un ascenso sostenido y sume casi cuatro metros desde el inicio del feriado, situándose en los 2 127,9 metros sobre el nivel del mar (msnm) durante este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Recuperación de la cota de Mazar tras el asueto y las lluvias de noviembre

El reservorio ganó altura constante en cada una de las jornadas del descanso nacional.

Los reportes técnicos muestran que el embalse inició el mes el domingo 1 de noviembre marcando 2 125,9 msnm. Al día siguiente, 2 de noviembre, el nivel ascendió hasta los 2 126,8 msnm, mientras que para el cierre formal del feriado, el martes 3 de noviembre, se posicionó en 2 127,6 msnm.

La curva ascendente se mantuvo en las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre al tocar los 2 127,9 msnm, consolidando una ganancia cercana a los cuatro metros de agua en comparación con los valores previos al inicio del fin de semana.

Menor operación de Paute-Molino y aporte del invierno impulsaron el llenado

La menor exigencia energética en días festivos facilitó la retención de agua.

Este incremento hídrico obedeció a dos factores determinantes: la intensidad de las precipitaciones en la cuenca y la estrategia operativa aplicada durante las jornadas de asueto. Al contraerse el consumo de energía en los sectores comercial e industrial, el sistema redujo el despacho continuo en Paute-Molino, permitiendo que el embalse retuviera un mayor volumen de líquido.

Trayectoria del embalse desde el piso crítico alcanzado en octubre

El complejo hidroeléctrico superó el punto más bajo experimentado el mes anterior.

El repunte actual marca un cambio de tendencia frente a las cifras del mes precedente. En octubre, la presa comenzó el día 1 en 2 131 msnm y alcanzó una cota máxima de 2132 msnm entre el 4 y 5 de octubre.

No obstante, a partir del 6 de octubre afrontó una baja pronunciada hasta tocar su nivel más crítico los días 20 y 21 de octubre, cuando cayó hasta los 2 121 msnm. Desde esa fecha se registró una estabilización paulatina que llevó al reservorio a cerrar el 31 de octubre en aproximadamente 2 124,5 msnm, sirviendo de base para la recuperación acelerada que se consolidó en los primeros días del mes de noviembre.

Margen de maniobra frente al nivel mínimo operativo de 2115 metros

El reservorio amplía su distancia a 12,9 metros sobre la cota mínima indispensable para el correcto funcionamiento de la hidroeléctrica.

Con la marca de 2 127,9 msnm reportada este 4 de noviembre, la cota de Mazar se ubica a 12,9 metros sobre su nivel mínimo de operación establecido en 2 115 metros, alejándose del límite que restringe el encendido de turbinas.

Además, dentro de la escala general de la infraestructura —que contempla un mínimo referencial de 2 098 msnm y un tope de 2 153 msnm—, la presa dispone de suficiente capacidad de retención para seguir asimilando caudales pluviales en el Austro ecuatoriano.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué valores diarios se registraron tras la recuperación de la cota de Mazar tras el asueto y las lluvias de noviembre?

Marcó 2125,9 msnm el 1 de noviembre, 2126,8 msnm el 2 de noviembre, 2127,6 msnm el 3 de noviembre y 2127,9 msnm este 4 de noviembre.

En la secuencia donde la recuperación de la cota de Mazar tras el asueto y las lluvias de noviembre aportó estabilidad al sector energético, la presa ganó casi cuatro metros desde el cierre de octubre. El incremento se mantuvo constante a lo largo de cada día de asueto obligatorio. Esta ganancia permitió iniciar las actividades regulares de este miércoles con una reserva hídrica fortalecida.

❓ ¿Por qué la menor operación de Paute-Molino y aporte del invierno impulsaron el llenado del reservorio?

Por el menor consumo eléctrico durante los días de asueto que redujo el turbinado en Paute-Molino, sumado a las lluvias en la cuenca.

Al determinarse cómo la menor operación de Paute-Molino y aporte del invierno impulsaron el llenado, los reportes técnicos explican que la baja demanda industrial facilitó el represamiento del agua. Al no requerirse un despacho hidroeléctrico forzado, los afluentes pluviales ingresaron directamente al vaso de retención. Esta combinación técnica aceleró la recuperación de los niveles operativos de almacenamiento.

❓ ¿Qué oscilaciones históricas revela la trayectoria del embalse desde el piso crítico alcanzado en octubre?

Pasó de un techo de 2132 msnm a un mínimo de 2121 msnm el 20 y 21 de octubre, cerrando ese mes en 2124,5 msnm.

Dentro del seguimiento fijado en la trayectoria del embalse desde el piso crítico alcanzado en octubre, las mediciones reflejan que la presa atravesó una fase crítica por sequía a mediados del mes anterior. Tras perder 11 metros de cota, el nivel tocó fondo antes de comenzar su estabilización a partir del 22 de octubre. Esa base permitió que las lluvias de los primeros días de noviembre aceleraran la ganancia de volumen.

❓ ¿Qué cifras se reportaron en el descenso progresivo del caudal afluente y despacho energético de este 4 de noviembre?

El caudal disminuyó progresivamente de 82 m³/s el 1 de noviembre a 40 m³/s el 4 de noviembre, registrando una generación de 215,53 MWh.

En torno al descenso progresivo del caudal afluente y despacho energético de este 4 de noviembre, los datos hidrológicos registraron 54 m³/s el 2 de noviembre y 48 m³/s el 3 de noviembre. A pesar del menor ingreso de agua hacia la presa, la central aportó 215,53 MWh al suministro interconectado este miércoles. El monitoreo técnico mantiene el control sobre el ritmo de recarga de la cuenca.

❓ ¿A qué distancia se encuentra la presa según el margen de maniobra frente al nivel mínimo operativo de 2115 metros?

Se sitúa a 12,9 metros sobre la cota mínima de operación de 2115 metros, y a casi 30 metros del límite inferior graficado de 2098 msnm.

Al evaluarse el margen de maniobra frente al nivel mínimo operativo de 2115 metros, el registro de 2127,9 msnm garantiza que las turbinas trabajen fuera del umbral técnico de alerta. Al mismo tiempo, la estructura mantiene una brecha de 25,1 metros respecto a su cota máxima de 2153 msnm. Esto otorga suficiente capacidad para continuar amortiguando posibles crecidas pluviales en las próximas semanas.

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