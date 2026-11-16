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La cota de Mazar registró un descenso acumulado de 4,63 metros en los últimos ocho días —entre el 8 y el 16 de noviembre de 2026—, pasando de 2 127,3 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) hasta situarse en aproximadamente 2 122,67 m s. n. m. a las 20:00 de este lunes. Los reportes de monitoreo muestran que el embalse se ubica hoy por debajo de los picos de octubre, aunque permanece por encima del nivel mínimo alcanzado el 20 de ese mes.
El comportamiento de la cota de Mazar durante los primeros 16 días de noviembre muestra tres fases definidas en su nivel de agua medido en metros sobre el nivel del mar:
Si se toma como referencia la última jornada en que la cota de Mazar estuvo por encima de los 2 127 metros —el 8 de noviembre, con 2 127,3 m s. n. m.—, el embalse tardó ocho días (del 8 al 16 de noviembre) en descender hasta los 2 122,67 m s. n. m., con una reducción acumulada de 4,63 metros.
El contraste con el comportamiento mensual de octubre de 2026 evidencia que la cota de Mazar inició el décimo mes del año en niveles superiores. El 1 de octubre el embalse se ubicaba en aproximadamente 2 130,9 m s. n. m. y subió hasta un pico de 2 132,1 m s. n. m. el 4 de octubre.
En octubre también se produjo una caída prolongada: entre el 4 y el 20 de octubre (16 días), el nivel descendió 11,1 metros hasta tocar un mínimo mensual de aproximadamente 2 121 m s. n. m. el 20 de octubre, antes de recuperarse parcialmente y cerrar el 31 de octubre en torno a los 2 124,5 m s. n. m..
Al comparar fechas equivalentes, el 16 de octubre la cota de Mazar marcaba cerca de 2 123,5 m s. n. m., es decir, casi un metro más arriba que el registro reportado este 16 de noviembre.
Los informes gráficos de monitoreo establecen como referencia operativa para la cota de Mazar un nivel mínimo de 2 098 m s. n. m. y un máximo de 2 153 m s. n. m.. Con el registro de 2 122,67 m s. n. m. reportado este 16 de noviembre, el nivel del embalse se sitúa 7,67 metros por encima de su nivel mínimo seguro (2 115 m s. n. m.).