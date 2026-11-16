Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La cota de Mazar registró un descenso acumulado de 4,63 metros en los últimos ocho días —entre el 8 y el 16 de noviembre de 2026—, pasando de 2 127,3 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) hasta situarse en aproximadamente 2 122,67 m s. n. m. a las 20:00 de este lunes. Los reportes de monitoreo muestran que el embalse se ubica hoy por debajo de los picos de octubre, aunque permanece por encima del nivel mínimo alcanzado el 20 de ese mes.

Evolución de la cota de Mazar durante noviembre de 2026

El comportamiento de la cota de Mazar durante los primeros 16 días de noviembre muestra tres fases definidas en su nivel de agua medido en metros sobre el nivel del mar:

Ascenso inicial (del 1 al 4 de noviembre): El mes inició el 1 de noviembre en aproximadamente 2 125,9 m s. n. m., subió a 2 126,8 m s. n. m. el día 2, superó la barrera de los 2 127 metros el día 3 (2 127,6 m s. n. m.) y alcanzó su punto más alto del mes el 4 de noviembre , bordeando los 2 127,9 m s. n. m..

El mes inició el 1 de noviembre en aproximadamente subió a 2 126,8 m s. n. m. el día 2, superó la barrera de los 2 127 metros el día 3 (2 127,6 m s. n. m.) y alcanzó su , bordeando los 2 127,9 m s. n. m.. Oscilación intermedia (del 5 al 8 de noviembre): Tras el pico del día 4, el nivel bajó levemente a 2 127,7 m s. n. m. el 5 de noviembre, descendió a 2 127,1 m s. n. m. el día 6 y cayó por debajo de esa referencia el día 7 (2 126,9 m s. n. m.), para luego registrar un último repunte sobre los 2 127 metros el 8 de noviembre, cuando marcó cerca de 2 127,3 m s. n. m..

Tras el pico del día 4, el nivel bajó levemente a 2 127,7 m s. n. m. el 5 de noviembre, descendió a 2 127,1 m s. n. m. el día 6 y cayó por debajo de esa referencia el día 7 (2 126,9 m s. n. m.), para luego registrar un último repunte sobre los 2 127 metros el s. n. m.. Caída sostenida (del 9 al 16 de noviembre): A partir del 9 de noviembre comenzó un descenso continuo que llevó el registro a 2 123,6 m s. n. m. los días 14 y 15, y continuó bajando durante la jornada del lunes 16 hasta ubicarse en 2 122,67 m s. n. m. hasta las 20:00.

En cuántos días bajó desde los 2 127 metros hasta el nivel actual

Si se toma como referencia la última jornada en que la cota de Mazar estuvo por encima de los 2 127 metros —el 8 de noviembre, con 2 127,3 m s. n. m.—, el embalse tardó ocho días (del 8 al 16 de noviembre) en descender hasta los 2 122,67 m s. n. m., con una reducción acumulada de 4,63 metros.

Comparación entre los niveles de octubre y noviembre

El contraste con el comportamiento mensual de octubre de 2026 evidencia que la cota de Mazar inició el décimo mes del año en niveles superiores. El 1 de octubre el embalse se ubicaba en aproximadamente 2 130,9 m s. n. m. y subió hasta un pico de 2 132,1 m s. n. m. el 4 de octubre.

En octubre también se produjo una caída prolongada: entre el 4 y el 20 de octubre (16 días), el nivel descendió 11,1 metros hasta tocar un mínimo mensual de aproximadamente 2 121 m s. n. m. el 20 de octubre, antes de recuperarse parcialmente y cerrar el 31 de octubre en torno a los 2 124,5 m s. n. m..

Al comparar fechas equivalentes, el 16 de octubre la cota de Mazar marcaba cerca de 2 123,5 m s. n. m., es decir, casi un metro más arriba que el registro reportado este 16 de noviembre.

Distancia frente a los límites mínimo y máximo del embalse

Los informes gráficos de monitoreo establecen como referencia operativa para la cota de Mazar un nivel mínimo de 2 098 m s. n. m. y un máximo de 2 153 m s. n. m.. Con el registro de 2 122,67 m s. n. m. reportado este 16 de noviembre, el nivel del embalse se sitúa 7,67 metros por encima de su nivel mínimo seguro (2 115 m s. n. m.).

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