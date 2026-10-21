Así será la conexión eléctrica de 500 kV entre Ecuador y Perú

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Ecuador proyecta una conexión eléctrica con Perú de 500 kilovoltios (kV) para importar energía cuando exista déficit y exportar excedentes en caso de tener mayor disponibilidad. La obra contempla líneas de transmisión de 284,85 kilómetros y una inversión de 289,4 millones de dólares para el tramo ecuatoriano, según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La iniciativa volvió a la lista de los temas prioritarios de la agenda bilateral durante la visita del presidente Daniel Noboa a Perú, realizada el 20 de octubre de 2026. “Ecuador y Perú podemos complementarnos más, la interconexión de 500 kilovoltios y la cooperación en gas natural son pasos fundamentales para nuestra seguridad energética”, dijo el mandatario ecuatoriano tras reunirse con su homóloga peruana, Keiko Fujimori.

La interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú busca reducir el déficit

Aunque el proyecto cuenta con licencia ambiental, su inicio se ha retrasado por problemas en la adjudicación. El presidente del Foro Energético Ecuador, Fernando Salinas, estima que la infraestructura podría entrar en operación alrededor de 2029, una vez que se concrete su construcción. La conexión busca ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico de Ecuador, un tema que repercute en los hogares, los comercios y las industrias.

La principal ventaja de esta obra es que permitiría a ambos países intercambiar electricidad según sus necesidades. Si Ecuador atraviesa una etapa de escasez y Perú tiene energía disponible, el país podría importar ese suministro. Si ocurre lo contrario, Ecuador podría vender la energía que no necesite.

Esta posibilidad se conoce como complementariedad hidrológica. Los períodos de sequía no necesariamente comienzan al mismo tiempo en ambos países. Por eso, mientras uno puede tener dificultades para generar electricidad con agua, el otro podría mantener una producción hidroeléctrica favorable.

Salinas también destaca que Perú tiene una matriz energética con una participación importante de generación a gas natural, lo que amplía las posibilidades de complementar el suministro ecuatoriano.

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Una línea de 500 kV conectará Guayaquil con la frontera

El Ministerio de Ambiente y Energía otorgó el 9 de septiembre de 2026 la licencia ambiental para ejecutar la Línea de Transmisión en 500 kV Ecuador-Perú. La autorización permite a Celec avanzar con las fases de construcción, operación, mantenimiento y cierre.

El trazado incluye 206,97 kilómetros de línea de doble circuito entre la subestación Chorrillos, en Guayaquil, y la subestación Pasaje, en El Oro. Desde allí, otros 77,88 kilómetros llegarán hasta la frontera con Perú.

La infraestructura también contempla una línea de 230 kV de 1,96 kilómetros, una nueva subestación Pasaje de 500/230 kV, con capacidad de 600 megavoltioamperios, y la ampliación de la subestación Chorrillos.

El proyecto fue concebido para transportar grandes volúmenes de electricidad entre los dos países. Ricardo Buitrón, consultor energético del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía (CCIE), sostiene que la conexión aportaría estabilidad, confiabilidad y eficiencia al servicio eléctrico de ambas naciones.

El proyecto acumula retrasos y espera avanzar a la construcción

La conexión eléctrica tiene antecedentes que se remontan a años anteriores. Buitrón señala que, según el Plan Maestro de 2020, la construcción debía comenzar en 2021 y la operación estaba prevista para 2023. Por ello, considera que el proyecto acumula aproximadamente cinco años de retraso y pide que se ejecute cuanto antes.

Salinas, por su parte, explica que la iniciativa se lanzó el año pasado, pero tuvo dificultades en el proceso de adjudicación. Actualmente, está pendiente que se concrete una nueva adjudicación para avanzar con la construcción.

La inversión reportada por Celec para el tramo ecuatoriano es de 289,4 millones de dólares, los cuales se cubrirán con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Celec.

Para Salinas, contar con una capacidad de intercambio de 600 megavatios podría aliviar la crisis energética ecuatoriana. Además de ampliar las opciones de suministro, las conexiones internacionales pueden facilitar que el sistema utilice las unidades de generación de forma más económica, dependiendo de las condiciones de operación.

La interconexión forma parte de los compromisos de integración entre Ecuador y Perú. Los avances del trabajo conjunto serán evaluados en el próximo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, previsto para 2027 en Ecuador.

Preguntas frecuentes del proyecto de conexión eléctrica entre Ecuador y Perú

❓ ¿Para qué servirá la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú? Permitirá que Ecuador y Perú intercambien electricidad según sus necesidades, con la posibilidad de importar energía en períodos de escasez y exportar excedentes cuando exista mayor disponibilidad.

El proyecto contempla una línea de transmisión de 500 kilovoltios (kV) para ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico de ambos países. ❓ ¿Cuándo entraría en operación la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú? El experto energético Fernando Salinas estima que la infraestructura podría entrar en operación alrededor de 2029.

El proyecto cuenta con licencia ambiental, pero ha sufrido retrasos relacionados con el proceso de adjudicación. Está pendiente concretar una nueva adjudicación para avanzar con la construcción. ❓ ¿Cuánto cuesta la conexión eléctrica entre Ecuador y Perú? La inversión prevista para el tramo ecuatoriano es de 289,4 millones de dólares.

Según la información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el financiamiento corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Celec. ❓ ¿Cómo ayudará la interconexión eléctrica a enfrentar el déficit energético de Ecuador? Permitirá ampliar las alternativas de suministro mediante la importación de electricidad desde Perú cuando ese país tenga energía disponible y Ecuador atraviese una etapa de escasez.

La conexión también podría aprovechar las diferencias en los períodos de sequía y las características de las matrices energéticas de ambos países. Sin embargo, la obra no garantiza por sí sola que desaparezcan los cortes de luz ni que bajen las tarifas. ❓ ¿Qué infraestructura contempla el proyecto de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú? Incluye una línea de transmisión de 500 kV, tramos que conectarán Guayaquil con la frontera peruana y obras en las subestaciones Chorrillos y Pasaje.

El trazado contempla 206,97 kilómetros entre las subestaciones Chorrillos, en Guayaquil, y Pasaje, en El Oro, además de otros 77,88 kilómetros hasta la frontera. También incluye una línea de 230 kV y la ampliación de infraestructura eléctrica existente.

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