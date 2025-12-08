La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) informó que continúa a la espera del pronunciamiento del arbitraje de fondo que se sustancia ante la Cámara de Comercio de Quito, dentro del proceso relacionado con el proyecto termoeléctrico Esmeraldas III. Este proyecto, de 91 megavatios (MW), fue contratado con la empresa Austral Technical Management (ATM), según indicó la entidad en un comunicado oficial divulgado este lunes.

Celec inició un proceso arbitral por Esmeraldas III

De acuerdo con Celec, el arbitraje se desarrolla en la Cámara de Comercio de Quito y analiza el contrato suscrito con la empresa ATM para el desarrollo del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, que contempla una potencia de 91 MW.

La institución señaló que se encuentra a la espera del pronunciamiento correspondiente dentro de esta instancia.

Denuncia penal por delincuencia organizada

En paralelo al proceso arbitral, la Corporación presentó una denuncia penal por supuesta delincuencia organizada. Según el comunicado, esta acción busca sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato.

Celec EP añadió que trabaja y coordina acciones para precautelar los intereses nacionales y fortalecer el sistema de generación eléctrica del país en beneficio de los ciudadanos.

Las fallas técnicas que paralizaron Esmeraldas III

El proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, adjudicado a la empresa Austral Technical Management (ATM) para generar 91 megavatios de energía, quedó detenido tras detectarse que 30 de los 48 generadores adquiridos operaban a 50 Hz, una frecuencia incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano, que funciona a 60 Hz.

La incompatibilidad técnica impidió que los equipos pudieran incorporarse al sistema nacional y generó dudas sobre el proceso de contratación y supervisión.

Aunque el Estado ya había desembolsado alrededor de 71 millones de dólares por los generadores, la central no ha aportado energía al país y los equipos permanecen sin operación.

