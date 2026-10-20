Ecuador y Perú acuerdan reforzar la cooperación contra el crimen organizado

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Ecuador, Daniel Noboa, acordaron este martes 20 de octubre de 2026 fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y ampliar el trabajo conjunto en seguridad, energía, desarrollo e integración bilateral.

El compromiso se anunció al cierre del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, realizado en el Palacio de Gobierno de Lima. Fujimori afirmó que ambos países están “en un mismo lado, luchando contra la criminalidad organizada”. Noboa señaló que la paz de sus ciudadanos está amenazada y que los dos gobiernos trabajarán juntos para enfrentar ese escenario.

Daniel Noboa y Keiko Fujimori Firman acuerdos sobre pesca y energía

Al término de la cita, los mandatarios suscribieron la Declaración de Lima y participaron en la firma de dos memorandos de entendimiento. Uno plantea acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El otro fue suscrito entre Petroecuador y Petroperú para fortalecer la cooperación y la integración energética.

⟫ https://t.co/IELSZQCdbt | Las delegaciones Ecuador y Perú abordarán temas de cooperación; estos son los puntos clave https://t.co/dHXY2eyZI6 — El Comercio (@elcomerciocom) October 20, 2026

Fujimori destacó los vínculos de amistad y confianza construidos durante los últimos 30 años, luego del acuerdo de paz firmado por ambos países en 1998. También mencionó entre los retos compartidos la criminalidad y el impacto del fenómeno de El Niño.

Noboa sostuvo que Perú y Ecuador afrontan desafíos comunes relacionados con El Niño y la crisis energética, cuya atención se dificulta por la variabilidad del clima. Además, planteó que el proceso de paz debe contribuir a la seguridad de las familias y a la tranquilidad económica.

Revisan compromisos fronterizos y de integración

Durante el gabinete se presentaron los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, reunida el lunes 19 de octubre en Lima. Los cancilleres Carlos Espá, de Perú, y Roberto Kury, de Ecuador, revisaron asuntos de seguridad, comercio e integración en la frontera.

Ecuador y Perú consolidan una agenda conjunta para avanzar en temas de seguridad, integración fronteriza, desarrollo productivo, ambiente y cooperación social. 🇪🇨🤝🇵🇪 El presidente @DanielNoboaOk y la presidenta de Perú, @KeikoFujimori, lideraron la Sesión Plenaria del XVII Gabinete Binacional, donde definieron prioridades y compromisos que se recogerán en la Declaración Presidencial de Lima 2026 y el Plan de Acción de Lima 2026-2027. — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 20, 2026

En esa reunión también evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y aprobaron nuevos compromisos de trabajo para 2026. Además, Noboa traspasó a Fujimori la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el período 2026-2027.

El 28 de julio pasado, Noboa viajó a Lima para asistir a la investidura de Fujimori. En esa ocasión, ambos acordaron profundizar la relación bilateral, cooperar contra el crimen organizado e intercambiar experiencias sobre el manejo de cárceles.

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