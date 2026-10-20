Daniel Noboa se reúne con Keiko Fujimori en Lima por el XVII Gabinete Binacional

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió este martes 20 de octubre de 2026 en el Palacio de Gobierno de Lima al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La visita se realiza en el marco del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional entre ambos países.

La ceremonia incluyó honores militares. Noboa saludó a la bandera peruana y pasó revista a la tropa del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta de la jefa de Estado. La banda del regimiento interpretó la Marcha de Banderas.

Ministros de Ecuador y Perú participan en reuniones bilaterales

Tras el recibimiento, los mandatarios tienen previsto abordar asuntos de la agenda común. De forma paralela, ministros y otros representantes de los dos gobiernos mantienen reuniones bilaterales para tratar temas de cooperación.

La delegación peruana está integrada, entre otros, por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Defensa, Rafael Belaunde; Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia; y Economía y Finanzas, Elmer Cuba. También participan titulares de las carteras de Producción, Interior, Educación, Vivienda, Transportes, Ambiente, Desarrollo Agrario y Energía y Minas.

#NoticiasTorreTagle | El Canciller Carlos Espá recibió esta mañana en el Grupo Aéreo N.° 8 al Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario ecuatoriano llegó al Perú para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional, junto a la Presidenta Keiko Fujimori 🇵🇪-🇪🇨. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 20, 2026

Por Ecuador asisten el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira; el canciller Roberto Kury; y los ministros Gian Loffredo, Bernardo Cordovez y John Reimberg, de Defensa, Desarrollo Económico y Productivo e Interior, respectivamente. La comitiva también incluye a la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, y a representantes de las áreas de Vivienda y Ambiente.

La agenda incluye el traspaso de la Presidencia de la CAN

La programación prevé que Ecuador entregue a Perú la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN). Luego se desarrollará la sesión plenaria del Gabinete Binacional, en la que se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, reunida el lunes 19 de octubre.

El encuentro concluirá con la firma de la Declaración Presidencial de Lima 2026. La agenda binacional busca definir acciones para el desarrollo de la zona fronteriza y la cooperación entre los dos países.

Perú y Ecuador utilizan el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional como mecanismo de coordinación política de alto nivel. Las reuniones se realizan desde 2007 y, hasta esta edición, se habían celebrado 16 encuentros.

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