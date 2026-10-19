Daniel Noboa viajará a Perú para un encuentro presidencial y gabinete binacional

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa viajará a Lima el martes 20 de octubre de 2026 para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. El Mandatario suscribió este lunes 19 de octubre el Decreto Ejecutivo 523, que regula la participación de la comitiva que lo acompañará.

Seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo son los ámbitos de cooperación que menciona el documento como objetivos de la cita. Según el decreto, el encuentro permitirá fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

¿Quiénes acompañarán a Daniel Noboa en su viaje a Perú?

El decreto declara en comisión de servicios a la comitiva oficial durante el desplazamiento a Perú. Sin embargo, no detalla los nombres ni el número de funcionarios que acompañarán al presidente.

Cada institución designará a sus representantes de acuerdo con sus competencias y los objetivos de la agenda presidencial. La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia notificará a las entidades que integren las comitivas oficial y de apoyo.

Los viáticos, pasajes y demás gastos de los integrantes de ambas delegaciones se cubrirán con los presupuestos de sus respectivas instituciones, conforme a la normativa aplicable.

El decreto dispone comunicar el viaje a la Asamblea Nacional

La disposición general del documento ordena poner el viaje previsto en conocimiento de la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 144 de la Constitución.

‼️#URGENTE El presidente Daniel Noboa viajará a Lima, Perú, este martes 20 de octubre para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Mediante el Decreto Ejecutivo 523, declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará y dispuso informar del viaje a la Asamblea Nacional. EN — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 19, 2026

Esa norma establece que el Presidente debe comunicar al Legislativo, antes de salir del país, el período y las razones de su ausencia. La obligación rige durante su mandato y hasta un año después de dejar sus funciones.

El Decreto Ejecutivo 523 entró en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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