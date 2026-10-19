Perú resalta diálogo con Ecuador antes de la cita con Daniel Noboa

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La presencia de Daniel Noboa en Perú marcará este martes 20 de octubre de 2026 una nueva jornada de coordinación política de alto nivel cuando acuda al Palacio de Gobierno en Lima para encontrarse con su homóloga Keiko Fujimori. Ambos mandatarios encabezarán el XVII Gabinete Binacional, mecanismo activo desde 2007 que busca establecer prioridades de desarrollo en la zona limítrofe y reforzar la cooperación bilateral, según EFE. La cita bilateral incluirá reuniones ministeriales paralelas y la firma final de una declaración conjunta que recogerá los consensos y compromisos adoptados por las delegaciones de los dos países.

La agenda oficial de Daniel Noboa en Perú

El recibimiento oficial a Daniel Noboa en Perú contempla un diálogo directo entre los jefes de Estado en la sede del Ejecutivo en Lima. Al mismo tiempo, los ministros de ambos gabinetes mantendrán sesiones de trabajo bilaterales para tratar aspectos específicos de la relación vecinal.

Como parte central del cronograma de actividades, en el Palacio de Gobierno se llevará a cabo la ceremonia formal de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), encomienda que Ecuador entregará formalmente a las autoridades peruanas, según EFE.

Resultados de la Comisión de Vecindad

Durante la Sesión Plenaria del Gabinete Binacional se darán a conocer las conclusiones derivadas de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, desarrollada previamente en la capital peruana. Dicho espacio contó con el trabajo conjunto de los cancilleres Carlos Espá, por la parte peruana, y Roberto Kury, en representación del gobierno ecuatoriano.

Ambos ministros de Relaciones Exteriores pasaron revista a la situación en el límite internacional en materias de seguridad, intercambio comercial y proyectos de integración. En este marco, evaluaron el avance del Plan de Acción de Quito 2025 y validaron la hoja de ruta con los compromisos correspondientes a 2026, proceso que sumó el aporte de autoridades regionales de frontera y delegados del sector productivo privado.

Compromisos y la Declaración de Lima 2026

Al culminar las deliberaciones de este martes, Fujimori y Noboa suscribirán la denominada declaración presidencial de Lima 2026, documento que plasmará los puntos prioritarios abordados y los acuerdos fijados para el periodo en curso.

Esta cita da continuidad a la visita que Noboa realizó a la capital peruana el pasado 28 de julio con motivo de la investidura de Fujimori, según EFE. En aquella oportunidad, las partes coincidieron en la urgencia de coordinar acciones frente al crimen organizado transnacional, intercambiar experiencias técnicas en la administración penitenciaria y afianzar los canales de integración.

Antecedentes del marco diplomático binacional

El mecanismo de gabinetes y encuentros presidenciales se consolidó como la instancia de articulación política de más alto rango tras el acuerdo definitivo de paz firmado en 1998, instrumento que resolvió las discrepancias territoriales del siglo XX y dio paso a una relación bilateral estable.

Las autoridades de la Presidencia peruana señalaron que el contacto con Ecuador se mantiene dinámico y constante, permitiendo fijar políticas conjuntas que impactan en las poblaciones de las provincias y departamentos que integran el cordón fronterizo compartido.

Con información de EFE

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