Daniel Noboa llega a Lima para la investidura de Keiko Fujimori

El presidente Daniel Noboa llegó este lunes 27 de julio de 2026 a Perú para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. Este evento contará con la presencia de varios mandatarios regionales.

Recepción oficial en territorio peruano

El mandatario ecuatoriano arribó este lunes a la capital peruana para cumplir con una agenda diplomática de alto nivel. Según reportes de EFE, el Jefe de Estado fue recibido en el Grupo Aéreo Número 8, base de la Fuerza Aérea del Perú, situada junto al aeropuerto internacional Jorge Chávez, por delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano.

Esta visita oficial se enmarca en las actividades previas a la ceremonia de investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori, que tendrá lugar este martes en el Congreso peruano, en el contexto del día nacional de ese país.

Una agenda regional marcada por la transición

La asistencia del gobernante ecuatoriano subraya la importancia estratégica de la relación bilateral. De acuerdo con información de EFE, Noboa se sumará a otros seis jefes de Estado de la región para presenciar el inicio del mandato de la derechista Fujimori.

Este periodo de gobierno 2026-2031 marca un hito en la política peruana, al ocurrir exactamente 26 años después de la renuncia de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria electa.

Fujimori llega al poder tras una elección definida por un margen estrecho de menos de 50 000 votos frente a su oponente Roberto Sánchez.

Ejes de cooperación: seguridad y energía

La agenda diplomática entre Ecuador y Perú priorizará temas críticos para la integración. Según reportes de EFE, el mandatario ecuatoriano ha señalado que la seguridad fronteriza y la colaboración energética serán los puntos “cruciales” de su diálogo con la nueva administración peruana.

Noboa ya ha sostenido conversaciones previas con Fujimori, destacando que el inicio de este gobierno representa, a su criterio, una “oportunidad histórica” para consolidar un liderazgo firme y avanzar en conjunto hacia una nueva era en la región.

Representación oficial y respaldo internacional

El viaje del presidente ecuatoriano responde a un decreto ejecutivo que destaca que su presencia es un “acto oficial de representación del Estado”. Con esta delegación, Ecuador busca fortalecer los lazos históricos y comerciales con su vecino del sur.

Según detalla EFE, el evento en Lima también contará con la asistencia del Rey de España, Felipe VI, el líder de la oposición española Alberto Núñez Feijóo y varios exmandatarios latinoamericanos de tendencia conservadora, lo cual refuerza el carácter internacional de la ceremonia.

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