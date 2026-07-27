Daniel Noboa anuncia acuerdo con Keiko Fujimori para reforzar la seguridad en la frontera sur

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su Gobierno trabajará junto con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, para fortalecer la seguridad en la frontera sur. Ambos países impulsarán medidas conjuntas para enfrentar el ingreso ilegal por ese límite internacional.

Uso de tecnología en controles fronterizos

Durante una entrevista con radio Sucre, este lunes 27 de julio, Noboa explicó que los dos gobiernos utilizarán tecnología avanzada para mejorar los controles fronterizos. Incorporarán sensores y drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal. Además, afirmó que el 70% de las armas y explosivos que llegan a Ecuador ingresan por la frontera sur.

Temas centrales en la relación bilateral

La seguridad y la energía marcarán la relación con el nuevo Gobierno peruano. Las declaraciones de Noboa se producen antes de su viaje a Lima, donde asistirá este martes a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

Nueva era de cooperación bilateral

El mandatario ya había adelantado el pasado jueves que mantuvo conversaciones con la presidenta electa. En esa ocasión, señaló que la seguridad fronteriza y la energía serán dos temas centrales en la relación entre Ecuador y el nuevo Gobierno peruano.

Tras confirmarse el triunfo electoral de Fujimori, Noboa sostuvo que la región atraviesa una “nueva era” de “liderazgo firme”. También manifestó que Ecuador y Perú tendrán una “oportunidad histórica para avanzar juntos” durante esta nueva etapa de cooperación bilateral.

Delegación ecuatoriana en la investidura

El presidente ecuatoriano viajará este lunes acompañado por el canciller Roberto Kury y otros funcionarios. La delegación participará en la ceremonia que marcará el inicio del mandato de cinco años de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien gobernó ese país entre 1990 y 2000.

Líderes regionales presentes en la ceremonia

Líderes regionales asistirán a la investidura de Keiko Fujimori. La ceremonia en Lima reunirá a varios jefes de Estado y representantes internacionales. Entre los asistentes figuran:

Javier Milei, presidente de Argentina;

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia;

José Antonio Kast, presidente de Chile;

José Raúl Mulino, presidente de Panamá;

Santiago Peña, presidente de Paraguay;

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

También participarán Felipe VI, rey de España, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición española. A ellos se sumarán varios exmandatarios de derecha de países de América Latina.

Resultados electorales y futuro gobierno

Keiko Fujimori alcanzó la Presidencia de Perú tras imponerse en la segunda vuelta electoral por un margen inferior a 50 mil votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Con ese resultado, logró llegar al poder después de haber perdido en esa misma instancia en las tres elecciones presidenciales anteriores. La toma de posesión abrirá un nuevo periodo de cinco años de Gobierno y marcará el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre Ecuador y Perú, donde ambos gobiernos priorizarán la seguridad en la frontera y la cooperación en materia energética.

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