CELEC inició el traslado de 45 MW de generación térmica hacia Santa Elena

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) inició el traslado de equipos de generación térmica rentada que aportarán 45 megavatios (MW) a la central Santa Elena.

La incorporación forma parte de las acciones previstas para reforzar el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y ampliar la disponibilidad de energía eléctrica en Ecuador.

Los equipos habían llegado previamente al Puerto de Aguas Profundas de Posorja, según informó CELEC en septiembre.

Los 45 MW serán instalados en Santa Elena. Su entrada en funcionamiento estaba prevista para noviembre de 2026.

52 motores serán instalados en Santa Elena

El traslado contempla 52 motores de 1,1 MW nominal cada uno, además de equipos auxiliares. La movilización se realiza desde Posorja hasta un predio ubicado en el sector de la Subestación Santa Elena.

El proyecto de generación térmica en Santa Elena está a cargo de la Unidad de Negocio Electroguayas y se ejecuta bajo la modalidad de arrendamiento. El contrato alcanza los USD 58,58 millones más IVA e incluye implementación, montaje, interconexión, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta.

Las unidades terrestres, estacionarias o móviles, están diseñadas para trabajar con el combustible disponible, diésel o fuel oil pesado (HFO). La movilización constituye la primera etapa del contrato y continuará con los trabajos necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de la nueva capacidad.

Generación térmica operará durante dos años

Después de completar la instalación, el contrato contempla una fase de operación comercial y mantenimiento durante 730 días. Esta última fase está programada entre el 12 de noviembre de 2026 y el 10 de noviembre de 2028.

Los 45 MW de generación térmica rentada serán incorporados al Sistema Nacional Interconectado como respaldo durante los mantenimientos programados de otras centrales.

CELEC sostiene que esta capacidad adicional contribuirá a la estabilidad del sistema y a la continuidad del suministro eléctrico.

La incorporación de Santa Elena se suma a los 10 MW de generación térmica alquilada instalados en Guangopolo. De esta forma, elevaron la capacidad de ese complejo de 34,3 MW a 44,3 MW. Con ambos proyectos, CELEC proyectó incorporar 55 MW adicionales al sistema eléctrico.

En abril de 2026, CELEC anunció un plan más amplio para incorporar 525 MW mediante arrendamiento de generación térmica. Forma parte de las medidas destinadas a atender el crecimiento de la demanda y reforzar el abastecimiento eléctrico del país.

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