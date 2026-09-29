Celec recupera 145 MW de termoeléctricas de Guayaquil

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) avanza en la recuperación de 145 megavatios (MW) de capacidad de generación en las centrales termoeléctricas Trinitaria y Aníbal Santos, ubicadas en Guayaquil. Parte de esa capacidad ya fue reincorporada al sistema eléctrico nacional y el resto está previsto una vez que concluyan las pruebas técnicas, informó la estatal este 29 de septiembre de 2026.

Trinitaria prevé reincorporar 130 megavatios

Este martes, el gerente general de Celec, Antonio Jácome, inspeccionó las pruebas de arranque de la unidad TV1 de la central Trinitaria.

La unidad concluye un mantenimiento mayor programado y, tras superar las verificaciones técnicas, podrá volver a aportar 130 MW de potencia al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

De acuerdo con la programación aprobada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), se prevé que la unidad retome su operación este miércoles 30 de septiembre.

Durante la intervención se ejecutaron trabajos en las áreas mecánica, eléctrica y de control. Entre las actividades realizadas constan la reparación de tubos de la caldera y el mantenimiento de válvulas, bombas, sopladores, reductores, sistemas de circulación, componentes de quemadores y equipos auxiliares.

Central Aníbal Santos reincorporó 15 MW

En tanto, la unidad TG6 de la central Aníbal Santos volvió a operar durante el fin de semana, después de casi cuatro años. La estructura incorporó 15 MW al sistema eléctrico nacional.

La unidad permanecía fuera de servicio desde el 12 de octubre de 2022 debido a niveles elevados de vibración en sus cojinetes.

📌El gerente general de CELEC EP, Antonio Jácome, inspeccionó las pruebas de arranque de la Unidad TV1 en la Central Trinitaria. La unidad se encuentra en la etapa final de su mantenimiento mayor programado, realizando las verificaciones técnicas previas a su entrega al… pic.twitter.com/7XBsEmNarN — Corporación Eléctrica del Ecuador (@CELECEPOficial) September 29, 2026

Su rehabilitación incluyó una intervención integral en las áreas mecánica, eléctrica y de instrumentación. Los trabajos contemplaron el reemplazo de cojinetes y de la caja de engranajes, la revisión de intercambiadores de calor, la inspección del sistema de combustión y la calibración de instrumentos.

Jácome verificó la puesta en operación de la unidad tras la conclusión de estas labores.

Refuerzo para el Sistema Interconectado

Según Celec, la recuperación de capacidad en las centrales Trinitaria y Aníbal Santos permite avanzar en la reincorporación de 145 MW al sistema eléctrico nacional desde Guayaquil.

Sobre esta recuperación, el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, señaló que los 145 megavatios térmicos de Trinitaria y Aníbal Santos reforzarán al SNI como potencia firme, es decir, capacidad despachable que no depende de la hidrología y que amplía el margen de reserva operativa del sistema.

El ministro agregó que la reincorporación permite asegurar el suministro de la energía para las familias, en momentos en los que el Gobierno ha ejecutado distintas medidas para gestionar la generación en el embalse de Mazar ante el estiaje.

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