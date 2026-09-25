El Ejecutivo aplica seis medidas para evitar los apagones en Ecuador en 2026

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, detalló este 25 de septiembre de 2026 las medidas que el Gobierno impulsa para gestionar la disponibilidad de energía y evitar apagones en el Ecuador.

Durante una entrevista en Teleamazonas, Blum explicó que la estrategia comenzó con los grandes consumidores de electricidad y ahora se extenderá al sector residencial, con acciones previstas a partir de octubre.

Según el funcionario, Ecuador enfrenta un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 megavatios (MW), una brecha que debía cubrirse con proyectos de generación térmica. Sin embargo, reconoció que esas contrataciones no se concretaron este año. Por ello, el Gobierno busca preservar los niveles del embalse de Mazar y prepararse para los meses de noviembre y diciembre.

1. Desconexión de industrias de alto voltaje

La primera medida ya está en marcha. Consiste en la desconexión de 185 industrias y empresas que pertenecen a los segmentos de alto voltaje AV1 y AV2 del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

La disposición comenzó el martes 23 de septiembre y contempla que las compañías de este segmento, ubicadas en la Costa, se desconecten voluntariamente un día a la semana. Según Blum, durante los primeros días de aplicación se logró un ahorro de entre 135 y 200 MW. Además, estimó que el ahorro podría llegar a 3 100 megavatios hora (MWh), equivalente al 5% de la demanda nacional de energía.

El ministro Juan Carlos Blum (c) ha mantenido reuniones con los gremios industriales de Pichincha, Guayaquil y Durán para coordinar la desconexión voluntaria.

2. Plan de desconexión para industrias de medio voltaje

El plan también incluirá a unas 9 000 empresas y clientes de medio voltaje ubicados en la Sierra.

La medida se aplicará desde la próxima semana, a partir del 28 de septiembre, y alcanzará a los mayores consumidores de este segmento. Las empresas serán contactadas para solicitarles una desconexión voluntaria.

3. Gestión del consumo en hogares y comercios

Blum descartó apagones para los sectores residencial y comercial. No obstante, anunció campañas para promover un uso más eficiente de la energía.

Entre las recomendaciones mencionó reducir la potencia de los sistemas de aire acondicionado y evitar actividades nocturnas que requieran iluminación en canchas y otros escenarios.

4. Incentivos para reducir el consumo residencial

Como parte de la estrategia para fomentar el ahorro energético en los hogares, el Gobierno ofrecerá incentivos a partir de octubre.

La propuesta consiste en otorgar un descuento del 10% en la planilla eléctrica a los usuarios que logren reducir su consumo durante seis meses consecutivos.

5. Incorporación de barcazas eléctricas

Blum aseguró que, desde el 21 de septiembre, se incorporaron 200 MW al SNI mediante la contratación de dos barcazas de Karpowership: Emre Bey y Eri Sultan.

Estas unidades se suman a otra barcaza que ya se encontraba operativa. Además, una cuarta embarcación llegaría al país antes de finalizar el año.

Aunque existe preocupación por el suministro de diésel necesario para su operación, el funcionario afirmó que Petroecuador dispone de reservas para dos meses.

6. Desconexión total de grandes consumidores en diciembre

El Gobierno también anticipó que los consumidores de los segmentos AV1 y AV2 deberán asumir por completo la autogeneración de energía desde diciembre.

Las autoridades recordaron que este grupo de usuarios ya tiene la obligación de contar con sus propios sistemas de generación eléctrica.

7. Aumento de la tarifa para el sector industrial

Como alternativa para las empresas que no logren autogenerar toda la energía que requieren, el Gobierno plantea un incremento tarifario que les permitirá seguir conectadas al SNI.

Blum explicó que estas industrias pagarían los “precios reales” de la generación térmica. Actualmente, este segmento paga alrededor de 12 centavos por kilovatio hora, pero la tarifa podría aumentar a entre 30 y 31 centavos.

Según el ministro, este ajuste tendría carácter permanente. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) será la encargada de definir el pliego tarifario definitivo.

Pese a estas medidas, Blum señaló que la situación se evalúa de forma permanente y no descartó ampliar los periodos de desconexión para los sectores industriales.

Explicó que existen factores que podrían afectar la disponibilidad energética, como la escasez de lluvias que impacta a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair o eventuales problemas en la generación térmica. “Cada día evaluamos la situación”, enfatizó el funcionario.

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Preguntas frecuentes sobre las medidas para evitar los apagones

❓ ¿Qué medidas aplica Ecuador para evitar los apagones? El Gobierno implementa desconexiones voluntarias para industrias, incentivos al ahorro de energía en hogares, campañas de consumo eficiente y la incorporación de generación eléctrica mediante barcazas.

El ministro Juan Carlos Blum explicó que estas acciones buscan enfrentar el déficit energético del país, preservar los niveles del embalse de Mazar y preparar al sistema eléctrico para los meses de noviembre y diciembre. ❓ ¿Quiénes deben desconectarse para reducir el consumo de energía en Ecuador? Las industrias y empresas de alto voltaje AV1 y AV2, así como grandes consumidores de medio voltaje, participan en planes de desconexión voluntaria.

La primera fase incluye a 185 industrias de la Costa, que deben desconectarse un día a la semana. Posteriormente, el plan se extenderá a alrededor de 9 000 empresas y clientes de medio voltaje en la Sierra. ❓ ¿Habrá apagones para los hogares en Ecuador? El Gobierno no pudo descartar apagones en Ecuador. Para evitar los cortes de energía, las autoridades aplican la desconexión industrial e impulsarán campañas para promover un consumo más eficiente de energía, con recomendaciones como moderar el uso del aire acondicionado y reducir actividades nocturnas que requieran iluminación. ❓ ¿Qué incentivo recibirán los hogares que ahorren energía? Podrán acceder a un descuento del 10% en la planilla eléctrica. El beneficio se aplicará a los usuarios residenciales que logren reducir su consumo de energía durante seis meses consecutivos, como parte de la estrategia gubernamental para disminuir la demanda eléctrica. ❓ ¿Por qué Ecuador adopta estas medidas para evitar los apagones? Porque el país enfrenta un déficit energético de entre 1 000 y 1 200 megavatios (MW). Según el ministro Juan Carlos Blum, esa brecha debía ser cubierta con proyectos de generación térmica que no se concretaron este año. Además, factores como la falta de lluvias que afecta a Coca Codo Sinclair obligan a tomar medidas preventivas para garantizar el suministro eléctrico.

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