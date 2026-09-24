Industrias pagarán nueva tarifa eléctrica desde octubre, anuncia ministro Blum

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

La tarifa que pagan las industrias por el consumo de electricidad cambiará desde el 1 de octubre de 2026. Así lo informó este 24 de septiembre de 2026 Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, quien señaló que los grandes consumidores de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) comenzarán a asumir el costo real de la energía el próximo mes.

Actualmente, estos usuarios pagan 12 centavos por kilovatio hora (kWh). Según el funcionario, ese valor no refleja el costo real de la electricidad.

“El costo real no son los 12 centavos actualmente que pagan las industrias de alto voltaje. Se deben considerar los costos que traen este nuevo tipo de generación, que son las barcazas, el combustible que usan, y los escenarios de despacho y de comportamiento del sector”, afirmó el ministro.

Ajuste para el sector industrial

Anteriormente, Blum indicó que la nueva tarifa para las industrias se ubicará en un rango de entre 25 y 40 centavos por kWh.

Como parte del proceso de socialización de la medida, el Ministerio ha mantenido reuniones con representantes de las cámaras de industrias de Guayaquil, Pichincha y Durán. Además, tiene previsto un encuentro con la Cámara de Industrias de Cuenca.

El funcionario también recordó que el país ha llegado a pagar hasta un dólar por kWh a Colombia, en referencia a los costos asociados al abastecimiento de energía.

Costos adicionales desde diciembre

Al incremento tarifario previsto para octubre se sumará, desde el 15 de diciembre, el costo del alquiler de las barcazas destinadas exclusivamente al suministro del sector industrial.

Según Blum, las empresas que no acepten estas condiciones deberán desconectarse del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Las medidas de ahorro eléctrico

El anuncio ocurre mientras se aplica la desconexión voluntaria de los consumidores industriales al SNI, una medida que se aplica desde el 22 de septiembre, para controlar la demanda eléctrica.

Dentro de este plan, 185 empresas de los segmentos AV1 y AV2 reducirán temporalmente su consumo de energía durante un día a la semana. La medida busca disminuir alrededor de 1 GWh, equivalente a 1 000 MWh, de consumo diario.

Para cumplir con esta disposición, las industrias podrán aplicar mecanismos como la reducción de carga eléctrica, el uso de sistemas de autogeneración o la reorganización de sus procesos productivos.

De acuerdo con Ambiente, estas acciones son temporales para proteger el embalse de Mazar y permanecerán vigentes mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran por el estiaje y el fenómeno de El Niño.

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Preguntas frecuentes sobre la nueva tarifa de energía para las industrias de Ecuador

❓ ¿Cuándo entrará en vigencia la nueva tarifa eléctrica para industrias? La nueva tarifa comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, informó que los consumidores industriales de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) empezarán a pagar el costo real de la electricidad desde esa fecha. ❓ ¿Cuánto pagarán las industrias por la nueva tarifa eléctrica? La tarifa oscilará entre 25 y 40 centavos por kWh. Según declaraciones previas del ministro Juan Carlos Blum, el nuevo esquema tarifario para el sector industrial se ubicará dentro de ese rango. Actualmente, los consumidores AV1 y AV2 pagan 12 centavos por kWh. ❓ ¿Por qué cambiará la tarifa eléctrica para industrias en Ecuador? Porque el valor actual no refleja el costo real de la energía. El ministro señaló que en el precio deben considerarse los costos asociados a la generación mediante barcazas, el combustible que utilizan y los escenarios de despacho y comportamiento del sector eléctrico. ❓ ¿Qué costos adicionales asumirán las industrias además de la tarifa eléctrica? Desde el 15 de diciembre deberán cubrir el alquiler de las barcazas destinadas exclusivamente para su uso. El Ministerio de Ambiente y Energía indicó que este costo será asumido por las industrias. Además, las empresas que no acepten esta decisión deberán desconectarse del Sistema Nacional Interconectado (SNI). ❓ ¿Qué medidas de ahorro energético aplican actualmente las industrias? Reducirán su consumo eléctrico un día a la semana. Un total de 185 empresas de los segmentos AV1 y AV2 participan en una medida temporal de gestión de demanda que busca disminuir aproximadamente 1 GWh diario mediante reducción de carga, autogeneración o reorganización de procesos productivos.

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