CELEC amplía infraestructura de transmisión en Guayas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) informó este 17 de septiembre de 2026 que ejecuta obras de transmisión eléctrica en la provincia de Guayas que representan una inversión cercana a 100 millones de dólares.

Durante dos días, el 16 y 17 de septiembre, el gerente general de CELEC, Antonio Jácome, acompañado por la gerente de la Unidad de Negocio Transelectric, Olga Espinoza, recorrió obras del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) en Guayas para verificar su avance y estado.

Las Orquídeas fortalece el servicio en el norte de Guayaquil

Durante la agenda de trabajo se supervisó el nuevo sistema de transmisión Las Orquídeas, cuya inversión asciende a 36,25 millones de dólares.

Según la entidad, esta infraestructura fortalecerá la continuidad del servicio de transmisión de energía eléctrica en el norte de Guayaquil, en donde existe una creciente demanda de los sectores residencial e industrial.

Salitral registra avance superior al 64%

La comitiva también verificó la ampliación de la subestación Salitral, proyecto que incorporará un transformador de 230/69 kV y 300 MVA.

La obra registra un avance del 64,59 % y una inversión de 29,35 millones de dólares. De acuerdo con la información emitida por la entidad, el proyecto incrementará la capacidad de transformación de la subestación.

Posorja y Las Esclusas ya operan

Entre las infraestructuras que fortalecen el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) en Guayas se encuentran además las subestaciones Posorja y Las Esclusas, actualmente en funcionamiento.

La Corporación asegura que las infraestructuras fortalecen el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) en Guayas. Foto: Sitio web de la Corporación Eléctrica del Ecuador

La ampliación de la subestación Posorja culminó en agosto pasado con una inversión de 19,48 millones de dólares. Dicha intervención incluyó un nuevo patio de 138/69 kV, la instalación de un segundo transformador de 66,7 MVA y el reemplazo del transformador anterior.

El ajuste en esa estructura, asegura Celec, fortalece la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de la población y de los sectores industrial, camaronero y turístico del cantón General Villamil Playas y la parroquia Posorja, además de los requerimientos asociados al puerto de Aguas Profundas.

Por su parte, la ampliación de la subestación Las Esclusas permite duplicar su capacidad de transformación de 225 MVA a 450 MVA. La obra representó una inversión superior a 12,9 millones de dólares y beneficia a 982 252 habitantes.

La entidad estatal indicó que los proyectos son financiados con créditos del BID, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), recursos propios y fiscales, y han generado más de 400 empleos directos.

Mantenimiento de unidades de generación

Además de la ampliación, la Corporación, a través de su Unidad de Negocio Electroguayas, concluyó el mantenimiento mayor del generador N.° 2 de la Central Termoeléctrica Santa Elena III, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Los trabajos se desarrollaron entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre de 2026 e incluyeron un overhaul correctivo, así como labores de revisión, mantenimiento, limpieza y pruebas de varios componentes de la unidad. El generador tiene una capacidad de 13,9 MW y forma parte de una central que aporta aproximadamente 40 MW al SNI.

Asimismo, la Unidad de Negocio Hidrotoapi culminó el mantenimiento anual programado de la Unidad 3 de la Central Hidroeléctrica Sarapullo, de 49 MW, que forma parte del Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón, cuya capacidad total de generación es de 254,4 MW.

Más información relacionada con CELEC

Preguntas frecuentes de las obras ejecutadas por CELEC

❓ ¿Cuánto invierte CELEC en obras de transmisión eléctrica en Guayas? CELEC ejecuta proyectos de transmisión eléctrica en Guayas con una inversión aproximada de 100 millones de dólares.

Según la entidad, las obras son financiadas con créditos del BID, la JICA, recursos propios y fiscales. Además, su construcción ha generado más de 400 empleos directos. ❓ ¿Qué busca el proyecto de transmisión Las Orquídeas en Guayaquil? El sistema de transmisión Las Orquídeas busca fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el norte de Guayaquil.

La obra representa una inversión de 36,25 millones de dólares y está orientada a atender la creciente demanda de los sectores residencial e industrial, además de apoyar las actividades productivas de la zona. ❓ ¿Cuál es el avance de la ampliación de la subestación Salitral? La ampliación de la subestación Salitral registra un avance del 64,59 %. El proyecto contempla la instalación de un transformador de 230/69 kV y 300 MVA y representa una inversión de 29,35 millones de dólares para incrementar la capacidad de transformación de la subestación. ❓ ¿Qué mejoras incorporó la ampliación de la subestación Posorja? La obra incorporó un nuevo patio de 138/69 kV, un segundo transformador de 66,7 MVA y el reemplazo del transformador anterior.

La ampliación concluyó en agosto de 2026 con una inversión de 19,48 millones de dólares y fortalece la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en General Villamil Playas, Posorja y el puerto de Aguas Profundas. ❓ ¿Cómo fortaleció CELEC la generación eléctrica además de las obras de transmisión? CELEC concluyó trabajos de mantenimiento en el generador N.° 2 de la Central Santa Elena III y en la Unidad 3 de la Central Hidroeléctrica Sarapullo.

Las intervenciones incluyeron labores de mantenimiento, revisión, limpieza y pruebas técnicas. Según la Corporación, estas acciones buscan mantener y recuperar las unidades de generación para aportar mayor confiabilidad y seguridad al suministro eléctrico del país.

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