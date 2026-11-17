Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El proyecto de interconexión eléctrica de 500 000 voltios entre Ecuador y Perú avanza hacia su ejecución luego de que el Gobierno ecuatoriano, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), adjudicara el proceso de contratación para levantar la infraestructura. El contrato comprende la construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, además de las pruebas y puesta en servicio. ¿Quién estará a cargo de la obra?

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Cómo funcionará la interconexión eléctrica entre ambos países

La ejecución de la obra está a cargo de Celec EP, bajo la gestión de su Unidad de Negocio Transelectric. Según informaron el Ministerio de Ambiente y Energía y la empresa pública, el enlace binacional aprovechará la complementariedad hidrológica entre Ecuador y Perú.

Bajo este esquema operativo, el sistema permitirá exportar excedentes de electricidad cuando exista mayor producción nacional e importar energía desde el país vecino cuando se registre un déficit interno, abriendo también la posibilidad de acceder a fuentes de suministro más económicas.

Provincias y tramos donde se levantará la infraestructura

Las obras físicas se desarrollarán en las provincias costeras de Guayas y El Oro, esta última fronteriza con Perú, así como en parte de la provincia andina de Azuay. En estas zonas se instalarán líneas de transmisión y subestaciones destinadas a habilitar la interconexión eléctrica binacional.

El diseño técnico del tendido incluye tres tramos específicos:

Una línea de transmisión Chorrillos – Pasaje de 206,97 kilómetros a 500 kilovoltios (kV), levantada en estructuras de doble circuito .

de 206,97 kilómetros a 500 kilovoltios (kV), levantada en estructuras de . Un segundo tramo Pasaje – Frontera de 77,88 kilómetros a 500 kV, también en estructuras de doble circuito .

de 77,88 kilómetros a 500 kV, también en estructuras de . Una línea de 1,96 kilómetros a 230 kV desde la subestación Pasaje, destinada a seccionar la línea existente Minas San Francisco – San Idelfonso.

En cuanto a las subestaciones, el proyecto contempla la construcción de la nueva subestación Pasaje de 500/230 kV con una capacidad de 600 megavoltamperios (MVA), así como la ampliación de la subestación Chorrillos a 500 kV mediante una bahía y 110 MVAr reactores de línea.

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Inversión, financiamiento y fecha de entrada en operación

La obra obtuvo su licencia ambiental en septiembre de 2026 y demandará una inversión total de 277,7 millones de dólares. De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y recursos propios de Celec EP, con la proyección de que el sistema de interconexión eléctrica entre en operación en 2029.

Antecedentes de la crisis energética de 2024

La adjudicación de este contrato se produce tras las dificultades que atravesó el sistema eléctrico ecuatoriano durante 2024. En distintos periodos de ese año, el país se vio obligado a aplicar cortes diarios de electricidad de varias horas a escala nacional debido a las sequías registradas en las zonas de los ríos que alimentan a las centrales hidroeléctricas, situación que alcanzó su nivel máximo a mediados de septiembre con suspensiones de hasta 14 horas al día.

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