El consumo de electricidad por habitante aumentó 23,1% en Ecuador en una década

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El consumo de electricidad por habitante en Ecuador creció 23,1% durante la última década. En 2025, cada persona consumió en promedio 1 749 kWh, según los resultados del Balance Energético Nacional (BEN) 2025 presentados este jueves 24 de septiembre por el Ministerio de Ambiente y Energía. La cartera calificó este indicador como una muestra de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida.

El informe también muestra cambios en la composición de la matriz energética del país. Entre 2015 y 2025, la participación de las fuentes renovables pasó del 11,2% al 16,7%. El documento detalla además qué sectores concentran la mayor demanda de energía y sirve al Gobierno como una herramienta para evaluar el comportamiento del sistema energético y orientar su planificación.

El transporte concentra más de la mitad de la demanda

El Balance Energético Nacional funciona como un instrumento técnico y estadístico que mide los principales indicadores del sector energético ecuatoriano. El análisis abarca la producción y llega hasta el consumo final.

El Ministerio explicó que la revisión de estos datos permite evaluar cómo se estructura la oferta y la demanda de energía. También aporta evidencia técnica para la toma de decisiones y ayuda a gestionar los recursos energéticos de manera eficiente y sostenible.

El transporte concentra la mayor parte del consumo. Este sector representó el 54% de la demanda energética. Le siguieron la industria, con el 18%, y el sector residencial, con el 13%.

El Gobierno revisa cada año las cifras del BEN, al que considera una “radiografía energética nacional”. Con base en esta información, desarrolla su planificación para el sector.

El Ministerio señaló que ese proceso ha permitido incorporar nuevas centrales, entre ellas Toachi Pilatón. También incluyó la reposición de componentes de la generación térmica, mantenimientos en la infraestructura eléctrica y un refuerzo de potencia mediante energía de alquiler.

Según la cartera de Estado, estas acciones buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y establecer una hoja de ruta para enfrentar situaciones climáticas adversas.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, calificó al BEN como un documento estratégico. Según el funcionario, sus resultados permiten evaluar el comportamiento del sector y mejorar la planificación energética. “Las cifras nos muestran dónde estamos, pero su verdadero valor está en ayudarnos a decidir hacia dónde debemos avanzar”, señaló.

185 empresas reducirán su demanda eléctrica

La presentación del BEN ocurre mientras el Gobierno prepara medidas para reducir el consumo de electricidad ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El Ministerio informó que 185 empresas consideradas de alto consumo de energía se desconectarán del sistema eléctrico una vez por semana o modificarán su jornada laboral. La medida busca reducir la demanda y cuidar el nivel de agua de los embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas.

Las empresas pertenecen a los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), que concentran los mayores niveles de consumo del país. El Ministerio calcula que las medidas permitirán reducir aproximadamente 1 000 megavatios-hora diarios.

La cartera de Ambiente y Energía explicó que el objetivo consiste en optimizar el uso de las reservas energéticas y fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

La medida tendrá carácter temporal y continuará mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran.

El Ministerio aclaró que el plan no contempla desconexiones para hogares ni comercios. La precisión ocurre después de los cortes registrados entre 2023 y 2024.

El mayor nivel de suspensión del servicio ocurrió a mediados de septiembre de 2024. En ese momento, algunos sectores llegaron a registrar hasta 14 horas sin electricidad. El Gobierno atribuyó entonces la situación a las sequías que afectaron las zonas de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas.

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