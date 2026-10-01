Ecuador expande los cortes de electricidad para industrias programados desde octubre

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía amplió los cortes de electricidad programados a más industrias desde octubre. La medida fue notificada entre la tarde del 29 y el 30 de septiembre y busca que más empresas salgan temporalmente del Sistema Nacional Interconectado (SNI) para reducir a cero su consumo de energía.

La disposición fue comunicada mediante mensajes emitidos por las empresas distribuidoras como parte de las acciones para gestionar la demanda eléctrica ante el déficit de generación.

Desconexiones pasarán de 24 a 48 horas

En la notificación, las distribuidoras indicaron a las industrias que deberán desconectarse durante dos días en los primeros días de octubre, desde las 00:00 hasta las 24:00.

Además, se advirtió que entidades estatales auditarán en tiempo real que la demanda eléctrica se reduzca a cero para verificar el cumplimiento de la disposición.

Con esta resolución, el Gobierno amplía el tiempo de desconexión programada que comenzó a aplicarse desde el 22 de septiembre. En esa fecha, la salida de las industrias de la toma de carga estaba prevista por 24 horas, mientras que desde octubre se extiende a 48 horas.

Desde este 29 de septiembre, las industrias de medio voltaje comenzarán a separarse del Sistema Nacional Interconectado para ahorrar energía. Foto: Elecgalápagos

Gremios piden planificación de los cortes

La Cámara de Industrias de Guayaquil reaccionó a la medida mediante un comunicado. El gremio, presidido por Juan Carlos Navarro, solicitó “coordinar y planificar los cortes de suministro”.

La organización también señaló que este viernes participará en una reunión del Comité Asesor Permanente en Materia de Energía Eléctrica, en la que presentará sus requerimientos para “construir soluciones que fortalezcan el sistema eléctrico y protejan la actividad productiva”.

Empresas reportan impactos operativos

Javier Estrella, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, indicó que las primeras desconexiones han afectado la producción de empresas metalmecánicas, alimenticias y avícolas. Sin embargo, “las que más sufrieron fueron las empresas que tienen cadena de frío, o sea las lecheras, productoras de embutidos, helados”.

El representante gremial señaló además que las industrias se habían “acomodando a las condiciones” impuestas para las desconexiones de 24 horas, pero que la ampliación a 48 horas les generó inquietud. Esto porque a diferencia de las industrias AV1 y AV2, las compañías de mediano voltaje no cuentan con plantas que sustituyan el 100% de la capacidad generadora de energía.

Sector textil expone dificultades

Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), manifestó que cumplir con la disposición genera complicaciones para las empresas.

“Es muy complejo el simplemente decidir apagar las máquinas y prenderlas en 24 horas, que fue el pedido original. Con este pedido de un segundo día, a muchos de nosotros nos pidieron que sea el día viernes. Pero creemos que prender y apagar por un día no tiene sentido, por eso algunas empresas han optado por juntar dos días para no afectar la producción”, señaló.

Objetivo de ahorro energético

De acuerdo con las proyecciones que mencionó el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, la desconexión durante 24 horas de las empresas del segmento Alto Voltaje 1 (AV1) permite ahorrar 1 100 megavatios hora, mientras que las del segmento Alto Voltaje 2 (AV2) reducen el consumo en 2 100 megavatios.

A eso se suman los 1 400 megavatios hora por día que deja la salida de las de medio voltaje. La aspiración gubernamental es que las desconexiones de los industriales más una campaña de eficiencia energética, dirigida al segmento residencial, permitan ahorrar alrededor de 10 000 MW.

Según el Gobierno, esa reducción permitirá administrar la energía y la cota del embalse de Mazar durante los meses considerados críticos.

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